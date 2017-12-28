Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!

Elif Bayram

adı geçen haftalardaile aşk dedikodularına karışmıştı. Tolga Sarıtaş'tan sürpriz bir hamle geldi ve rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı yoruma kapatan Tolga Sarıtaş'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.bu paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.Tolga Sarıtaşdizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmiş, Tolga Sarıtaş ise bu iddiaları yalanlamıştı.