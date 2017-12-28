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Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!

Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı

Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!
Tolga Sarıtaş'ın adı geçen haftalarda Aybüke Pusat ile aşk dedikodularına karışmıştı. Tolga Sarıtaş'tan sürpriz bir hamle geldi ve rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı yoruma kapatan Tolga Sarıtaş'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Aybüke Pusat da Tolga Sarıtaş'ın bu paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmiş, Tolga Sarıtaş ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Tolga Sarıtaştan sürpriz paylaşım
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