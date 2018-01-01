Tolga Zengin’e İngiltere’den talip var

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TOLGA ZENGİN KİMDİR? TOLGA ZENGİN NERELİ? TOLGA ZENGİN KAÇ YAŞINDA?

RÜŞTÜ'NÜN VELİAHTI TOLGA

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Erdinç Şahin

’ın deneyimli kalecisi ve kaptanıekiplerindentalip oldu.İngiliz TalkSport radyosu bir süredirpeşinde olan ekibin,deplasmanda oynadığımaçından sonra Tolga’ya talip olduğunu iddia etti.Bir süredirda takip eden West Bromwich Albion’ın Tolga Zengin’i renklerine bağlamak için siyah-beyazlılarla görüşmelere başlaması bekleniyor. Tolga, 2013-2014 sezonunun başından beri Beşiktaş forması giyiyor. Tolga siyah-beyazlı formayı 115 kez terletti.ilçesinde dünyaya geldi. Kariyerine amatör olarak Trabzon idman ocağında başlayan Tolga 1998 yılında Trabzonspor altyapısında forma giymeye başladı. Bu yıldan sonra 2003 yılına kadar PAF takım formasını terleten Tolga buradan A takıma yükseldi. Fakat A takıma çıktığı yıl sezon başındaki kampta istenileni veremeyen Tolga tekrar PAF takıma gönderildi.A Takımdaki ilk lig maçına 2 Ekim 2005de Galatasaray maçıyla çıktı. Bu maçta 4 gol yedi ve maçlehine 4-1 sonuçlandı. Bu maçtan sonra 5 Şubat 2006 tarihinde 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına kadar forma şansı bulamayan Tolga 2006-2007 sezonunda Jefferson’dan kaleyi devraldı ve o sezon ligde 18 maçla tamamladı.2008-2009 sezonunda Tony Sylva’nın transfer edilmesine karşın lisans sorunu yüzünden sezona birinci kaleci olarak başladı. Rüştü Reçber tarafından kendisinin veliahttı olarak gösterilen Tolga 7. haftada 3 gol yediği Galatasaray maçından sonra kaleyi Tony Sylva’ya teslim etmek zorunda kaldı ve ardından hazırlık maçlarında bile forma şansı verilmeyen Tolga’nın ardından Trabzonspor’un 1. kalecisinin 12 Mart 2011 tarihinde sakatlanmasıyla, ligin geri kalan kısmında Trabzonspor kalesini korudu.Ayrıca 2011-2012 sezonunda İnter’le oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçındaki gösterdiği başarılı performansı sayesinde haftanın oyuncusu seçildi. 2013-2014 sezonunda Tolga Zengin, annesinin kansere yakalanması ve tedavisini İstanbul'da sürdürmesi sebebiyle, Trabzonspor'dan ayrılmaya karar verdi. Trabzonspor kulübü, Beşiktaş yönetimi ile görüşen Tolga'ya, 22 Temmuz 2013 tarihinde Beşiktaş ile anlaşmasıyla İstanbul'a transferine onay verdi. Yeni takımındaki ilk Lig maçını eski takımı Trabzonspor'a karşı oynadı.12 Nisan 2006 tarihinde oynanan ve 1-1 sonuçlanan Türkiye-Azerbaycan dostluk maçında A Milli Takım formasını giydi. 2008 Avrupa şampiyonasına, Rüştü ve Volkanın arından 3. kaleci olarak çağırıldı.(Sporx)