Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ve Wolfsburg’un, tecrübeli kaleciyi renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Trabzonspor’dan ayrılabileceğinin sinyallerini veren deneyimli file bekçisinin, yurt dışında oynamaya sıcak baktığı biliniyor. Ancak Stuttgart ve Wolfsburg’un iddiasız takımlar olması nedeniyle bu ekiplerin tekliflerine olumlu yaklaşmayabileceği ifade edildi.