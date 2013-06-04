Tolga Zengin'e Almanlar talip

Bordo-Mavililerin başarılı kalecisi Tolga Zengin'e Beşiktaş ve Bursaspor'un ardından Almanlar kancayı taktı

04 Haziran 2013, Salı 18:54
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Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ve Wolfsburg’un, tecrübeli kaleciyi renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Trabzonspor’dan ayrılabileceğinin sinyallerini veren deneyimli file bekçisinin, yurt dışında oynamaya sıcak baktığı biliniyor. Ancak Stuttgart ve Wolfsburg’un iddiasız takımlar olması nedeniyle bu ekiplerin tekliflerine olumlu yaklaşmayabileceği ifade edildi.

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