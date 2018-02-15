Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı



'BU GECE ÇOK ÖZEL BİR GECE'





ALMEDA DANS YARIŞMASINDA SUNUCULUK YAPACAK

Jean-Claude Van Damme'nin yeni gözdesi Tolgahan Sayışman

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Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel'in zor anları

Elif Bayram

14 Şubatdoğum günü ve ayrıca Tolgahan Sayışman ile evlilik yıldönümleri. Bunun üstüne bir de Sevgililer Günü gelince çift üç kutlama birden yaptı.Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan, “Bu gece bizim için çok özel çok güzel bir gece… Bir sene çok çabuk geçmiş” dedi.Eşine aldığı hediye merak konusu olan“Hediyeyi söylemeyelim. Bizim aramızda kalsın. Biraz manevi biraz da maddi bir hediye’ diye konuştu.Arnavutluk'ta özel bir kanalda düzenlenecek dans yarışması için bir süre yurt dışında bulunacağını açıklayan“Orada sunuculuk yapacağım. 3 – 4 ay kadar kalacağım. Tolga’nın da dizisi bitiyor. Zaman buldukça yanıma gelecek” derken söze giren Tolgahan Sayışman, Arnavutluk halkı tarafından Türk basınının takip edildiğini ve eşini program hakkında fazla bilgi vermemesi için uyardı.ise “Bu sefer program hakkında konuşmayacağım. Önceki röportajda çok bilgi vermişim. Arnavutluk halkı Türk basınını takip ediyor. Program hakkında her şeyi öğrendiler. Orada daha açıklanmadı bile” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.Son olarak kıskançlık haberleri hakkında konuşan“Kıskançlık sorunumuz yok” dedikten sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.