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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı

Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam eşi Almeda Abazi ile baş başa Ulus Sunset’te yemek yedi

15 Şubat 2018, Perşembe 10:05
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı
14 Şubat Almeda Abazi'nin doğum günü ve ayrıca Tolgahan Sayışman ile evlilik yıldönümleri. Bunun üstüne bir de  Sevgililer Günü gelince çift üç kutlama birden yaptı.


'BU GECE ÇOK ÖZEL BİR GECE'


Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, “Bu gece bizim için çok özel çok güzel bir gece… Bir sene çok çabuk geçmiş” dedi.

Eşine aldığı hediye merak konusu olan Tolgahan Sayışman, “Hediyeyi söylemeyelim. Bizim aramızda kalsın. Biraz manevi biraz da maddi bir hediye’ diye konuştu.



ALMEDA DANS YARIŞMASINDA SUNUCULUK YAPACAK


Arnavutluk'ta özel bir kanalda düzenlenecek dans yarışması için bir süre yurt dışında bulunacağını açıklayan Almeda Abazi, “Orada sunuculuk yapacağım. 3 – 4 ay kadar kalacağım. Tolga’nın da dizisi bitiyor. Zaman buldukça yanıma gelecek” derken söze giren Tolgahan Sayışman, Arnavutluk halkı tarafından Türk basınının takip edildiğini ve eşini program hakkında fazla bilgi vermemesi için uyardı.

Almeda Abazi ise “Bu sefer program hakkında konuşmayacağım. Önceki röportajda çok bilgi vermişim. Arnavutluk halkı Türk basınını takip ediyor. Program hakkında her şeyi öğrendiler. Orada daha açıklanmadı bile” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Son olarak kıskançlık haberleri hakkında konuşan Tolgahan Sayışman, “Kıskançlık sorunumuz yok” dedikten sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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