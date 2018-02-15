Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı

14 Şubat Almeda Abazi'nin
doğum günü ve ayrıca Tolgahan Sayışman ile evlilik yıldönümleri. Bunun üstüne bir de Sevgililer Günü gelince çift üç kutlama birden yaptı.
'BU GECE ÇOK ÖZEL BİR GECE'
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi
, “Bu gece bizim için çok özel çok güzel bir gece… Bir sene çok çabuk geçmiş” dedi.
Eşine aldığı hediye merak konusu olan Tolgahan Sayışman,
“Hediyeyi söylemeyelim. Bizim aramızda kalsın. Biraz manevi biraz da maddi bir hediye’ diye konuştu.
ALMEDA DANS YARIŞMASINDA SUNUCULUK YAPACAK
Arnavutluk'ta özel bir kanalda düzenlenecek dans yarışması için bir süre yurt dışında bulunacağını açıklayan Almeda Abazi,
“Orada sunuculuk yapacağım. 3 – 4 ay kadar kalacağım. Tolga’nın da dizisi bitiyor. Zaman buldukça yanıma gelecek” derken söze giren Tolgahan Sayışman, Arnavutluk halkı tarafından Türk basınının takip edildiğini ve eşini program hakkında fazla bilgi vermemesi için uyardı.
Almeda Abazi
ise “Bu sefer program hakkında konuşmayacağım. Önceki röportajda çok bilgi vermişim. Arnavutluk halkı Türk basınını takip ediyor. Program hakkında her şeyi öğrendiler. Orada daha açıklanmadı bile” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
Son olarak kıskançlık haberleri hakkında konuşan Tolgahan Sayışman,
“Kıskançlık sorunumuz yok” dedikten sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.
Jean-Claude Van Damme'nin yeni gözdesi Tolgahan Sayışman
Tolgahan Sayışman kimdir? (Beyaz Hande Erçel'e sordu: Tolgahan Sayışman mı? Tolga Sarıtaş mı?)
Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel'in zor anları
Elif Bayram