Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Tolgay Arslan'a sürpriz teklif!

İtalya’da Serie A şampiyonluğunu hedefleyen Sarri’nin Napoli’si, Tolgay’ı gözüne kestirdi. İlk sözlü teklif reddedildi.

Tolgay Arslan'a sürpriz teklif!
Beşiktaş, 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Napoli ile eşleşmişti.

Siyah-Beyazlılar, İtalya’da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada Tolgay Arslan 75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede ise Tolgay maçın tamamında sahadaydı.

Napoli’ye oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Teknik Direktör Sarri, bu maçlardan sonra Tolgay’ı çok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında Beşiktaş’a Tolgay Arslan için 5 milyon euroluk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi. 
 

15’TEN AŞAĞI OLMAZ 


Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay’ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, “15’ten aşağı olmaz” dedi.

 Akşam


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Trabzonspor Sosa'nın bonservisini aldı

Son dakika! Trabzonspor Sosa'nın bonservisini aldı
Trabzonspor Konyaspor karşısında tur peşinde

Trabzonspor Konyaspor karşısında tur peşinde
Balıkesirspor'da Giray Bulak dönemi

Balıkesirspor'da Giray Bulak dönemi
Giresunspor'da 'Dale' krizi

Giresunspor'da 'Dale' krizi
Galler'in başına Ryan Giggs geçti

Galler'in başına Ryan Giggs geçti
Bursaspor'da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Deniz Yılmaz ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'a Khouma Babacar transferinde rakip çıktı

Beşiktaş'a Khouma Babacar transferinde rakip çıktı
Heynckes’ten Beşiktaş açıklaması

Heynckes’ten Beşiktaş açıklaması
Osmanlıspor üç eksikle çalışmalarını sürdürdü

Osmanlıspor üç eksikle çalışmalarını sürdürdü
Kayserispor yeni golcüsü Artem Kravets'e imzayı attırdı

Kayserispor yeni golcüsü Artem Kravets'e imzayı attırdı
Bursaspor'un prensipte anlaştığı Grozav, Bursa'ya geldi

Bursaspor'un prensipte anlaştığı Grozav, Bursa'ya geldi