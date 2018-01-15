Tolgay Arslan'a sürpriz teklif!

Beşiktaş
, 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi
B Grubu’nda Napoli
ile eşleşmişti.
Siyah-Beyazlılar, İtalya’da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada Tolgay Arslan
75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede ise Tolgay
maçın tamamında sahadaydı.
Napoli’ye
oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Teknik Direktör Sarri
, bu maçlardan sonra Tolgay’ı
çok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında Beşiktaş’a Tolgay Arslan
için 5 milyon euroluk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.
15’TEN AŞAĞI OLMAZ
Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay’ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, “15’ten aşağı olmaz” dedi.
Akşam
Erdinç Şahin