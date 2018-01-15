Tolgay Arslan'a sürpriz teklif!

15’TEN AŞAĞI OLMAZ

Erdinç Şahin

, 2016-17 sezonundaB Grubu’ndaile eşleşmişti.Siyah-Beyazlılar, İtalya’da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede isemaçın tamamında sahadaydı.oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan, bu maçlardan sonraçok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayındaiçin 5 milyon euroluk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay’ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, “15’ten aşağı olmaz” dedi.