Tolgay Arslan: Beşiktaş'ın olduğu yerde başka favori olamaz!

"TEHLİKELİ BİR TAKIMIZ"

Erdinç Şahin

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı ön liberosu, takım olarak sezonun ikinci yarısına damga vuracaklarını söyledi.kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, “Kendi adıma çok iyi bir ilk yarı geçirdim. Özellikle büyük ve kırılma maçlarında iyi bir performans gösterdim. Hedefim ikinci yarıda da kaldığım yerden devam etmek. Daha iyi olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Takım olarak çok iyiyiz.bizim için çok önemli bir oyuncuydu.Ancakbüyük bir takım ve onun boşluğunu en iyi şekilde dolduracaktır.’de yine şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başaracak oyunculara ve harika bir teknik adama sahibiz” yorumunu yaptı.Devler Ligi’ndeki planlarıyla ilgili de konuşan 27 yaşındaki oyuncu, “elbette çok büyük bir kulüp. Zor bir eşleşme ancak sadece bizim için değil, onlar için de kolay olmayacak. Şansımızın olduğunu düşünüyorum. Kalite olarak onlardan çok aşağıya kalır yanımızı yok. Bunu da oynayacağımız maçlarda göstereceğiz. Beşiktaş’ın olduğu yerde rakibin favori olma gibi bir durumu yok. Onlar tecrübe olarak bizden daha yukarıda olabilir ancak biz de neler yapabileceğimizin farkındayız ve son derece tehlikeli bir takımız” sözlerini sarf etti.