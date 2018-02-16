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Tolgay Arslan'dan açıklamalar

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Kartal zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşarken, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tolgay Arslan'dan açıklamalar
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı zirve yolunda ağır yara aldı. Beşiktaş'lı futbolcu Tolgay Arslan, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken, kaybedilen 2 puanın sorumlusunun kendileri olduğunu belirtti.

Tolgay Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:

İlk yarın tehlikeli gelemediler ikinci yarı bir değişikklik yaptılar ikinci yar ıbaskı yapamadık ve beraber hareket edemedik. golü yedik ve bu gün 2 puan kaybettik diyebiliriz. maçı kazanmak biizm elimizdeydi. Suç bizde tmamaen


'HAKEMLER DE İNSAN ONLAR DA HATA YAPABİLİR'


İlk yarım saat kontrol tamamen bizdeydi. 2. yarı özellikle 10-15 dakika baskı yapamadık, beraber hareket edemedik. O arada da golü yedik. Bugün 2 puan kaybettik diyebiliriz, maçı kazanmamız gerekiyordu. 90 dakikaya bakarsak kontrol elimizdeydi.

Hakemler de insan onlar da hata yapabilir. Ama böyle bir maçta 2. yarıda o baskıyı kaldırman gerekiyor. Talisca'nın pozisyonunu gördük. Adam, Talisca'nın ayağına basıyor. Pozisyon yakalıyoruz. Talisca'ya kart veriliyor. Hakemin üstüne gitmek istemiyorum, suç bizde.


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