Tolgay Arslan'dan açıklamalar



'HAKEMLER DE İNSAN ONLAR DA HATA YAPABİLİR'

Haber Merkezi

de 22. haftanın açılış maçında, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı zirve yolunda ağır yara aldı. Beşiktaş'lı futbolcu, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken, kaybedilen 2 puanın sorumlusunun kendileri olduğunu belirtti.İlk yarın tehlikeli gelemediler ikinci yarı bir değişikklik yaptılar ikinci yar ıbaskı yapamadık ve beraber hareket edemedik. golü yedik ve bu gün 2 puan kaybettik diyebiliriz. maçı kazanmak biizm elimizdeydi. Suç bizde tmamaenİlk yarım saat kontrol tamamen bizdeydi. 2. yarı özellikle 10-15 dakika baskı yapamadık, beraber hareket edemedik. O arada da golü yedik. Bugün 2 puan kaybettik diyebiliriz, maçı kazanmamız gerekiyordu. 90 dakikaya bakarsak kontrol elimizdeydi.Hakemler de insan onlar da hata yapabilir. Ama böyle bir maçta 2. yarıda o baskıyı kaldırman gerekiyor. Talisca'nın pozisyonunu gördük. Adam, Talisca'nın ayağına basıyor. Pozisyon yakalıyoruz. Talisca'ya kart veriliyor. Hakemin üstüne gitmek istemiyorum, suç bizde.