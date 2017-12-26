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Tolgay Arslan’ın peşine Napoli düştü

Son dönemde ilk 11’deki yerini kaybeden Tolgay Arslan’a, devre arası için teklifler geldiği öğrenildi.

Tolgay Arslan’ın peşine Napoli düştü
Son dönemde ilk 11’deki yerini kaybeden Tolgay Arslan’a, devre arası için teklifler geldiği öğrenildi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son derece başarılı maçlar çıkaran Tolgay Arslan’ı, İtalya’dan Napoli’nin istediği öğrenildi.

Geçen sezondan beri yıldız orta saha oyuncusunu takip eden İtalyanlar’ın, Tolgay için yakın bir zamanda Beşiktaş’ın kapısını çalacağı ifade edildi. Sözleşmesini 5 yıl daha uzatan Tolgay’ın kontratında herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmuyor.  
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