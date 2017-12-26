Tolgay Arslan’ın peşine Napoli düştü

Son dönemde ilk 11’deki yerini kaybeden Tolgay Arslan
’a, devre arası için teklifler geldiği öğrenildi.
Özellikle Şampiyonlar Ligi
grup aşamasında son derece başarılı maçlar çıkaran Tolgay Arslan’ı, İtalya’dan Napoli’nin
istediği öğrenildi.
Geçen sezondan beri yıldız orta saha oyuncusunu takip eden İtalyanlar’ın, Tolgay
için yakın bir zamanda Beşiktaş’
ın kapısını çalacağı ifade edildi. Sözleşmesini 5 yıl daha uzatan Tolgay’ın
kontratında herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmuyor.
Erdinç Şahin