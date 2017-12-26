Tolgay Arslan’ın peşine Napoli düştü

Erdinç Şahin

Son dönemde ilk 11’deki yerini kaybeden’a, devre arası için teklifler geldiği öğrenildi.Özelliklegrup aşamasında son derece başarılı maçlar çıkaran Tolgay Arslan’ı,istediği öğrenildi.Geçen sezondan beri yıldız orta saha oyuncusunu takip edeniçin yakın bir zamandaın kapısını çalacağı ifade edildi. Sözleşmesini 5 yıl daha uzatankontratında herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmuyor.