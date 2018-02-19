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Tolgshow'a konuk olan Elçin Sangu evlilik teklifinde bulundu

Tolga Çevik'in sunuculuğunu yaptığı Tolgshow programına konuk olan oyuncu Elçin Sangu, evlilik teklifinde bulundu

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:44
Tolgshow'a konuk olan Elçin Sangu evlilik teklifinde bulundu
​2 hafta şehitlere saygı nedeniyle ekrana gelmeyen Tolgshow'da Elçin Sangu'lu bölüm izleyicilerle buluştu.

Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle çok sayıda insanın tanıdığı Elçin Sangu yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Elçin Sangu geride bıraktığımız akşam Tolga Çevik'in programına konuk oldu.

Programda Elçin Sangu, bir ara Tolga Çevik'in önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

ELÇİN SANGU'DAN EVLENME TEKLİFİ:




Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile birlikte. 

Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)Cem Yılmaz, kayınbiraderi Tolga Çevik’in Tolgshow programına katıldı! (Tolga Çevik kimdir?)

TOLGSHOW 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Her Cumartesi saat 23.30'DA FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Tolgshow'un 7. bölüm fragmanı yayınlandı.



FOX TV Tolgshow 7. son bölüm fragmanı yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?FOX TV Tolgshow 7. son bölüm fragmanı yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?




 


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