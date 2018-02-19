Tolgshow'a konuk olan Elçin Sangu evlilik teklifinde bulundu

2 hafta şehitlere saygı nedeniyle ekrana gelmeyen Tolgshow'
da Elçin Sangu'
lu bölüm izleyicilerle buluştu.
Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı Kiralık Aşk
dizisiyle çok sayıda insanın tanıdığı Elçin Sangu
yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Elçin Sangu
geride bıraktığımız akşam Tolga Çevik
'in programına konuk oldu.
Programda Elçin Sangu
, bir ara Tolga Çevik
'in önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.
ELÇİN SANGU'DAN EVLENME TEKLİFİ:
Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile birlikte.
Her Cumartesi saat 23.30'DA FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Tolgshow'un 7. bölüm fragmanı yayınlandı.
FOX TV Tolgshow 7. son bölüm fragmanı yayınlandı! Tolgshow saat kaçta ne zaman?
Çiğdem Saltık