Can Hakman

ile, 2015'te birlikte rol aldıkları '' (Diriliş) filminin setinde iddiaya girdi. Caprio, yakın dostunun canlandırdığı '' karakteriyle Oscar adayı olacağını iddia etti.ise "Hayır, olmayacağım" karşılığını verdi. Bunun üzerine Leo'dan, "Kaybeden, kazananın tasarladığı bir dövme yaptırsın" çıkışı geldi.2016'da iki oyuncu da Oscar'a aday oldu. Hatta DiCaprio 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi. İddiayı kaybeden, iki yıl sonra koluna 'Leo knows all' (Leo her şeyi bilir) cümlesini kazıttı.