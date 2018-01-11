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Tonlarca patlayıcı madde taşıyan gemi Girit'te durduruldu

Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı öne sürülen Tanzanya bandıralı Andromeda adındaki gemi Girit açıklarında tespit edildi ve durduruldu. Yunan basınına göre, yapılan aramalarda içinde 410 ton patlayıcı madde bulundu. Gemi mürettebatı 2 Ukraynalı, 5 Hindistanlı ve 1 Arnavut gözaltına alındı

11 Ocak 2018, Perşembe 10:03
Tonlarca patlayıcı madde taşıyan gemi Girit'te durduruldu
Gemi belgelerine göre konteynerlerin Mersin ve İskenderun limanlarından yüklendiği ve Cibuti ile Umman´a gitmeyi planladığı görülüyordu. Ancak soruşturma sonucunda gemi sahibinin kaptana Libya´nın Misurata Limanına gitme talimatını verdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda gemide Cibuti ile Umman seyrine dair haritalar ya da başka bir veri bulunmadı.

Avrupa Birliği 2011 yılından bu yana Libya´ya silah ve patlayıcı madde taşınmasını ve satılmasını yasaklıyor.


Gemide yapılan aramada, aralarında amonyum nitrat ve elektrikli olmayan fünyelerin de olduğu malzemelerle yüklü 29 konteyner ve 11 boş LPG tankı bulunduğu öne sürüldü.
 

GEMİ YUNAN ARMATÖRE AİT OLABİLİR


Andromeda Ship Management Sa şirketine ait geminin bir Yunan armatöre ait olması ihtimali araştırılıyor.

Tuğamiral Yiannis Argiriou patlayıcı maddelerin taş ocaklarında kullanılabildiği gibi, terör saldırıları için bomba yapımında da kullanılabileceğini açıkladı

DHA


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