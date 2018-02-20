Tonu 70 liraya kadar düşen lahana tarlada kaldı

"Fiyatlardaki düşüşte plansız ekim de etkili oldu"

Nazlı Erdol

Kışlık sebze ekim alanının geçen yıla göre yüzde 50 arttığı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde plansız ekim ve düşük talep nedeniyle tarlada kalan lahana, tonu 70 liradan hayvan yemi olarak değerlendiriliyor., ilçenin 520 bin dönüm ekilebilir alanıyla Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden olduğunu söyledi.Özellikle sebze üretimiyle ön planda olan ilçeden Türkiye'nin dört bir tarafına ve birçok ülkeye ürün gönderildiğini belirten Aktaş, "İlçemizde çok kaliteli üretim yapılıyor. Bundan dolayı ürünlerimiz beğeniyle tüketiliyor." dedi.Yenişehir'in lahana, brokoli, karnabahar, pırasa gibi kış sebzelerinde de ciddi söz sahibi olduğunu anlatan Aktaş, şöyle devam etti:"Ürün fiyatları bu yıl üreticileri memnun etmedi. Rekoltede geçen yıla göre önemli artış var ancak kar yağmayınca, soğuklar olmayınca kış sebzelerine vatandaşın talebi fazla olmadı. Bu nedenle bazı ürünler elde kaldı, fiyatlar düştü. Ayrıca kar yağmayınca yaz aylarının daha sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz. Göletlerimizdeki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü. Hava sıcaklığı 35 derecelerin üzerinde seyrederse sebzede verim kaybı yaşama tehlikesi öngörüyoruz. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez ve çiftçimiz para kazanır."Aktaş, 2016-2017 sezonunda ilçede kış sebzesi ekim alanının yaklaşık 10 bin dekar olduğunu belirterek, "Geçen sezon ürünler biraz pahalıydı. Çiftçi para kazanınca bu sezon fazla ekim yaptı. Ekim alanında geçen yıla oranla yüzde 50 artış oldu ve 15 bin dekarda üretim yapıldı." diye konuştu.Plansız ekim nedeniyle rekoltede geçen yıla oranla artış olduğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:"Geçen yıl lahananın kilogramı 35 kuruştan satılıyordu. Bu yıl başlangıçta iyiydi ancak son zamanlarda kilosu 10 kuruşun bile altına düştü. Lahana tarlada kaldı. Tonu 70 liradan hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Bazı üreticiler bu fiyata toplamadığı için tarlasında bırakıyor. Brokolinin kilosu geçen yıl 2,5 liraya kadar çıktı, bu yıl 70 kuruştan satıldı. Karnabaharın tanesi de geçen yıl 4 liraya kadar çıkmıştı, bu yıl üreticiden çıkış fiyatı ortalama bir lira oldu. Üretici plansız ekim ve sıcak hava nedeniyle fiyatlar düşünce bu yıl umduğunu bulamadı."Bursa'da semt pazarlarında lahana, karnabahar ve brokolinin tanesi ortalama 3 liradan alıcı buluyor.