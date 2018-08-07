Model Renee Alway (32), ünlü model Tyra Banks’in sunduğu ‘Top Model’ yarışması ile 2007’de dünya çapında ünlenmişti. Yarışmanın en gözde ismi olan modelin hayatı kısa süre içinde değişmişti. Alıştığı lüks yaşantıdan kopmak istemeyince soyguna kalkışmıştı. 2013’te mücevher çaldıktan sonra polisleri 6 saat peşinden sürüklemişti.

12 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Yakalanan modelin uyuşturucu kullandığı ve ruhsatsız silah taşıdığı ortaya çıkmış, 12 yıl hapse çarptırılmıştı. Model, 5 yıl yattıktan sonra geçen hafta şartlı tahliye edildi. Model, önceki gün hapisten yepyeni bir görüntüyle çıktı. Saçlarını ‘Yeni bir hayata başlamak istiyorum’ diyerek kazıtan modelin eski halinden eser kalmamıştı.



