Top model olacaktı hapse girdi! Tahliye olan model Renee Alway'in son hali şaşırttı
Top model olacakken soygundan hapse giren Amerikalı model Renee Alway, 5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildi. Çıktığında onu kimse tanıyamadı
Model Renee Alway (32), ünlü model Tyra Banks’in sunduğu ‘Top Model’ yarışması ile 2007’de dünya çapında ünlenmişti. Yarışmanın en gözde ismi olan modelin hayatı kısa süre içinde değişmişti. Alıştığı lüks yaşantıdan kopmak istemeyince soyguna kalkışmıştı. 2013’te mücevher çaldıktan sonra polisleri 6 saat peşinden sürüklemişti.
12 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Yakalanan modelin uyuşturucu kullandığı ve ruhsatsız silah taşıdığı ortaya çıkmış, 12 yıl hapse çarptırılmıştı. Model, 5 yıl yattıktan sonra geçen hafta şartlı tahliye edildi. Model, önceki gün hapisten yepyeni bir görüntüyle çıktı. Saçlarını ‘Yeni bir hayata başlamak istiyorum’ diyerek kazıtan modelin eski halinden eser kalmamıştı.