ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından başlayan protesto gösterilerinde onlarca Filistinli şehit oldu, binlerce Filistinli de yaralandı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında gerçekleştirilen Filistin’e destek gösterileri kapsamında Beyoğlu’nun Tophane semtinde yaşayan vatandaşlar da destek yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla semtte yürüyüş yapan vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhinde sık sık slogan attı. Yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşün ardından grubun Tophane parkında toplanması sonrasında basın açıklaması gerçekleştirildi.

"KENDİSİNE 'DEVLET' DİYEN KORSAN ASLINDA ACİZDİR"

Basın açıklamasında, "Bugün burada hep birlikte bütün bir mahalle olarak bir araya geldik. Çünkü vatan toprağımız olan Gazze’de şühedamız var. Dün gece cenaze namazlarını kıldık, avuçlarımızı açıp Gazze şehitlerimize rahmet, geride bıraktıkları çocuklarına veya anne babalarına sabırlar diledik. Kendisine 'devlet' diyen korsan, haydut ve Peygamberler katili Siyonist Yahudi yönetimi, aslında acizdir. Düşünün ki kendisine devlet diyen ve ülkesi olduğunu savunan bir yönetim, sözde kendi ülkesinin başkentini bir şehirden başka bir şehre taşıma kararını tek başına alamıyor. Bir başka devletin güçlü bir şekilde desteğini istiyor. İşte o yüzden diyoruz ki Kudüs, İslamdır" denildi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

İHA