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Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Mini etek ve şortla "Kutsal Emanet" ziyaretlerine Meclis el koydu. Topkapı Sarayı Has Oda’daki ‘Kutsal Emanetler’in mini etek, sort, askılı strapless bluzla ziyaret edilmesi krize dönüştü.

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, 10’un üzerinde vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, Topkapı Sarayı’ndaki "Has Oda"nın "saygınlığının" korunmasını istedi.
 

"GEREKLİ HASSASİYET SAĞLANSIN"


"Kutsal Emanetler" bölümüne mini etek, şort ve askılı açık kıyafetlerle ziyaretlerin yapılmasından şikayetçi olanlar, TBMM’den bu konuda devreye girmesini ve gerekli hassasiyetin sağlanmasını talep etti.

TBMM ise konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sordu. Bakanlık ise "Kutsal Emanetler"i ziyaret etmek isteyen ama uygunsuz kıyafeti olanlara örtünmeleri için şal verildiğini ve levhalarla uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.
 

"UYARI LEVHALARI VAR"


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği yazıda şöyle denildi:

“Topkapı Sarayı Müzesi’nden alınan bilgiye göre, Kutsal Emanetler Dairesi girişinde uygunsuz kıyafetler ve bebek arabaları ile seksiyona girilmemesi konusunda uyarı levhaları bulunuyor, müzenin web sitesinde ve gişelerinde gerekli uyarılar yapılıyor, yine aynı bölümde yaz sezonunda bayan ziyaretçilere şal veriliyor ve anılan dairede geleneğe uygun olarak Kur’an-ı Kerim okunması için yapılan teşhir-tanzim çalışmalarında özel bir mekan düzenleniyor.”
 

"ASKILI GİYMEYİN"


Öte yandan Topkapı Müzesi Müdürlüğü’nün internet sitesine "Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi rica olunur" uyarısı konuldu.


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