Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

"GEREKLİ HASSASİYET SAĞLANSIN"

"UYARI LEVHALARI VAR"

"ASKILI GİYMEYİN"

Erdinç Şahin

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, 10’un üzerinde vatandaş,’na başvurarak,korunmasını istedi."Kutsal Emanetler" bölümüne mini etek, şort ve askılı açık kıyafetlerle ziyaretlerin yapılmasından şikayetçi olanlar, TBMM’den bu konuda devreye girmesini ve gerekli hassasiyetin sağlanmasını talep etti.’na sordu. Bakanlık isei ziyaret etmek isteyen ama uygunsuz kıyafeti olanlara örtünmeleri için şal verildiğini ve levhalarla uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.“Topkapı Sarayı Müzesi’nden alınan bilgiye göre, Kutsal Emanetler Dairesi girişinde uygunsuz kıyafetler ve bebek arabaları ile seksiyona girilmemesi konusunda uyarı levhaları bulunuyor, müzenin web sitesinde ve gişelerinde gerekli uyarılar yapılıyor, yine aynı bölümde yaz sezonunda bayan ziyaretçilere şal veriliyor ve anılan dairede geleneğe uygun olarak Kur’an-ı Kerim okunması için yapılan teşhir-tanzim çalışmalarında özel bir mekan düzenleniyor.”Öte yandan Topkapı Müzesi Müdürlüğü’nün internet sitesine "Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi rica olunur" uyarısı konuldu.