Torba yasayla birlikte destek artıyor: Otomobil, ev, çeyiz...

İNDİRİM 2 YILLIK SÜREYE YAYILDI

6 MİLYON ARACI KAPSIYOR

SATIŞLAR 1 MİLYONU GEÇER

2003'TE PAZARI UÇURDU

ODD: ÇEVREYİ KORUYACAK, TRAFİK KAZALARI AZALACAK

SUİSTİMALE DİKKAT!

POZİTİF RÜZGARLAR ESECEK

Erdinç Şahin

, istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını TBMM’ye sevk ettiklerini açıkladı. Yeni Torba Yasa’da yer alan teşviklerle ekonomik büyümenin hız kazanması ve istihdamın artırılması hedeflenirken, ‘sürpriz hurda’ düzenlemesi heyecan yarattı.14 yıl sonra binek otomobile gelen hurda teşviği otomotiv sektörünü umutlandırdı. 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların hurdaya çıkarıp, yeni araç satın alanlara 2 yıl boyunca 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanacak. Otomotiv sektörü yetkilileri, bu yıl 900-950 bin adet seviyesinde çıkması beklenen satışların hurda desteği ile pozitif etkileneceğini ve 1 milyon adetlerin üzerine çıkarak rekor kıracağını belirtti.Maliye Bakanı Ağbal, “İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor” açıklamasını yaptı.Hurda araç teşviğinden yaklaşık 6 milyon araç yararlanabilecek. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de 22.2 milyon taşıtın trafiği kaydı var. 16-20 yaş arasında 1.6 milyonu otomobil olmak üzere toplam 2 milyon 315 bin araç bulunuyor. 21 yaş ve üzerinde de 2 milyon 645 bini binek oto, toplam 3 milyon 3 milyon 435 bin taşıt yer alıyor.Otomotiv sektörü hurda teşviğiyle heyecanlandı. Tepe yöneticiler pazarın 2018’de 1 milyon adetlerin üzerine çıkarak rekor kıracağını belirtiyorBinek otoya en son hurda teşviği 2003 ve 2004 yıllarında çıkarıldı. 2001 krizi sonrası piyasanın canlandırılması için 20 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırıp, yenileyen vatandaşlara 2013’te 3 bin 500 TL, 2004’te 4 bin 500 TL ÖTV indirimi yapıldı.Ağustos 2003’te çıkan hurda teşviği etkisini hemen gösterdi. Satışlar bir anda yüzde 170’e varan oranda artış gösterdi.5 ayda 70 binden fazla yaşlı araç hurdaya ayrıldı.“ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın, çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi, trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli” dedi. Vergilere yönelik teşviğin tüketici nezdinde bir beklenti yaratacağını ekleyen Bayraktar, düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesinin satış ritminin bozulmaması açısından önem taşıdığını kaydetti. ODD Başkanı, teşviğin 2017’de yakalanan büyüme ivmesini destekleyeceğine dikkat çekerek, “2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz” diye konuştu.2003 ve 2004 döneminde pazarı canlandırırken, suistimaller görüldü. Örneğin bir hurda araç için 4-5 defa belge düzenlendiği ve bu sayıda hurda indiriminden yararlanıldığı tespit edildi. Hurdaya ayrılarak, trafik kaydı silinmiş çok sayıda araç plakasız ya da sahte plaka ile kullanıldı.20 yaş yerine 16 yaşın hurda teşviğine dahil edilmesinin olumlu olduğunu belirterek, “Pazar hiç şüphesiz canlanacaktır. Ancak 10 bin liralık rakamın 15 bin ya da 20 bin lira olması daha iyi etki gösterebilirdi” diye konuştu., “Yaşlı araçlar hem çevre hem de güvenlik açısından risk unsuruydu. Bu açıdan olumlu bir gelişme” dedi.da hurda teşviğinin sektöre büyük yararı olacağını söyledi ve ekledi: “Satışlara önemli ivme kazandıracak.”