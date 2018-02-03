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Torba yasayla birlikte destek artıyor: Otomobil, ev, çeyiz...

Aracını yenileyeceklere, yeni evleneceklere ve ev alacaklara destek artıyor. Büyümeyi hızlandıracak Torba Yasa ile 14 yıl sonra hurda teşviği geliyor. Aracını hurdaya çıkarıp yenisini alacaklara ne kadar ÖTV indirimi var? Kaç yaşındaki araçlar hurdaya çıkarılabiliyor. Yasa, ne kadar aracı hurdaya çıkarılmasına izin verecek? Yeni evleneceklere çeyiz desteği ne kadar? Ev alacaklara devlet katkısı ne kadar? İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde...

Torba yasayla birlikte destek artıyor: Otomobil, ev, çeyiz...
Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını TBMM’ye sevk ettiklerini açıkladı. Yeni Torba Yasa’da yer alan teşviklerle ekonomik büyümenin hız kazanması ve istihdamın artırılması hedeflenirken, ‘sürpriz hurda’ düzenlemesi heyecan yarattı.

14 yıl sonra binek otomobile gelen hurda teşviği otomotiv sektörünü umutlandırdı. 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların hurdaya çıkarıp, yeni araç satın alanlara 2 yıl boyunca 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanacak. Otomotiv sektörü yetkilileri, bu yıl 900-950 bin adet seviyesinde çıkması beklenen satışların hurda desteği ile pozitif etkileneceğini ve 1 milyon adetlerin üzerine çıkarak rekor kıracağını belirtti.
 

İNDİRİM 2 YILLIK SÜREYE YAYILDI

 
Maliye Bakanı Ağbal, “İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor” açıklamasını yaptı.
 

6 MİLYON ARACI KAPSIYOR

 
Hurda araç teşviğinden yaklaşık 6 milyon araç yararlanabilecek. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de 22.2 milyon taşıtın trafiği kaydı var. 16-20 yaş arasında 1.6 milyonu otomobil olmak üzere toplam 2 milyon 315 bin araç bulunuyor. 21 yaş ve üzerinde de 2 milyon 645 bini binek oto, toplam 3 milyon 3 milyon 435 bin taşıt yer alıyor.
 

SATIŞLAR 1 MİLYONU GEÇER

 
Otomotiv sektörü hurda teşviğiyle heyecanlandı. Tepe yöneticiler pazarın 2018’de 1 milyon adetlerin üzerine çıkarak rekor kıracağını belirtiyor
 

2003'TE PAZARI UÇURDU


Binek otoya en son hurda teşviği 2003 ve 2004 yıllarında çıkarıldı. 2001 krizi sonrası piyasanın canlandırılması için 20 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırıp, yenileyen vatandaşlara 2013’te 3 bin 500 TL, 2004’te 4 bin 500 TL ÖTV indirimi yapıldı.
Ağustos 2003’te çıkan hurda teşviği etkisini hemen gösterdi. Satışlar bir anda yüzde 170’e varan oranda artış gösterdi.
5 ayda 70 binden fazla yaşlı araç hurdaya ayrıldı.
 

ODD: ÇEVREYİ KORUYACAK, TRAFİK KAZALARI AZALACAK


Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı (ODD) Başkanı Mustafa Bayraktar, “ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın, çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi, trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli” dedi. Vergilere yönelik teşviğin tüketici nezdinde bir beklenti yaratacağını ekleyen Bayraktar, düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesinin satış ritminin bozulmaması açısından önem taşıdığını kaydetti. ODD Başkanı, teşviğin 2017’de yakalanan büyüme ivmesini destekleyeceğine dikkat çekerek, “2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
 

SUİSTİMALE DİKKAT!


2003 ve 2004 döneminde pazarı canlandırırken, suistimaller görüldü. Örneğin bir hurda araç için 4-5 defa belge düzenlendiği ve bu sayıda hurda indiriminden yararlanıldığı tespit edildi. Hurdaya ayrılarak, trafik kaydı silinmiş çok sayıda araç plakasız ya da sahte plaka ile kullanıldı.
 

POZİTİF RÜZGARLAR ESECEK


HyundaI Assan Genel Müdürü Önder Göker, 20 yaş yerine 16 yaşın hurda teşviğine dahil edilmesinin olumlu olduğunu belirterek, “Pazar hiç şüphesiz canlanacaktır. Ancak 10 bin liralık rakamın 15 bin ya da 20 bin lira olması daha iyi etki gösterebilirdi” diye konuştu.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Yaşlı araçlar hem çevre hem de güvenlik açısından risk unsuruydu. Bu açıdan olumlu bir gelişme” dedi.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt da hurda teşviğinin sektöre büyük yararı olacağını söyledi ve ekledi: “Satışlara önemli ivme kazandıracak.”


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