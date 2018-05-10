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Torna ustası engeline rağmen mesleğini sürdürüyor

Gümüşhane'de, kendisine ait işletmede babadan gelen torna- tesviye mesleğini sürdüren Ethem Şevket Köprülü (73), ayaklarındaki sakatlığa ve ilerleyen yaşına rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor

Torna ustası engeline rağmen mesleğini sürdürüyor
Bağlarbaşı Sanayi Sitesi’nde kendisine ait işletmede torna- tesviye işi yapan Ethem Şevket Köprülü, küçük yaşta geçirdiği felç sonrası iki ayağını da kullanamaz hale geldi.

ÇALIŞARAK HAYATA TUTUNDU


Sağlık sorunları yaşayan ancak çalışarak hayata tutunan Köprülü, açtığı iş yerinde baba mesleğini sürdürdü.

İlerleyen yaşına ve ayaklarındaki sakatlığa rağmen hayat mücadelesini sürdüren 5 çocuk sahibi Köprülü, çalışkanlığı ve azmiyle bölge halkı ve esnafından da destek görüyor.

'DEVLETTEN BEKLENTİM OLMADI, KENDİ YAĞIMDA KAVRULDUM'


İşini severek, yaptığını anlatan Köprülü, "Sabah saat 9 gibi işletmemi açıyor, akşam saat 8 gibi kapatıyorum. Araba tamiri, torna, tesviye gibi işleri yapıyorum. Birçok işle uğraşıyorum. 3’ü kız, 2’si erkek 5 çocuğum var. Çocuklarım kendi mesleklerine sahip, ara sıra yanıma geliyorlar. Eskisi gibi bu mesleklerin çırakları yetişmediği için genel olarak kendim yapıyorum. Bizim devletten engelli ücreti gibi beklentimiz olmadı. Kendi yağımızla kavrulup, gidiyoruz. Emekliyim. Normal vatandaşlar gibi kendi primlerimi yatırarak, sosyal güvencemi sağladım" dedi.

‘HİÇBİR ZORLUK ONU DURDURMADI´


Ethem Şevket Köprülü´nün torunu Abdullah Köprülü ise dedesinin kendi emeğiyle bugüne geldiğini belirterek, "Hiçbir zorluk onu durdurmadı. Dedeme yardım etmek için geliyorum. Beraber güzel işler başardık. Bir keresinde küçük kardeşime oyuncak araba yaptık. Hem okuyorum hem de ondan ustalık öğreniyorum" diye konuştu.
 


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