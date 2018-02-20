Torpille oynayan izinli asker feci şekilde yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Mehmet Nuri Turan

Hatay’da vatani görevini yerine getiren Cafer Ç. (21) , hava değişimi izniyle geldiği Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki babaevinde demir borunun içine sıkıştırdığı torpilin patlaması sonucu sağ gözünü ve sağ elinden üç parmağını kaybetti.Ailesinin sağlık ekiplerine ve jandarmaya durumu haber vermesiyle önce ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne getirilen genç, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Recep Baysal /İHA)