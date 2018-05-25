Torununu doğurdu

Amerika Arkansas’ta Kayla Jones (29), yıllar önce geçirdiği hastalık sonrası rahmini aldırmak zorunda kalmıştı. Evlenme teklifi eden Cody Jones’a (28) “Anne olamam” demişti. Cody, “Bir yolunu buluruz” dedi. Evlenen çift yıllarca taşıyıcı anne aradı. Bir sonuca ulaşamadı. Kayla’nın kayınvalidesi Patty Resecker (50), “Torunumu ben taşırım” dedi

2'NCİ DENEMEDE

Çift, bu teklifle havalara uçtu. Çiftin embriyo nakli ikinci denemede başarılı oldu. Kayınvalide Patty, torununu sağlıkla dünyaya getirdi. ‘Kross’ ismi verilen erkek bebeğin hikayesi dünya çapında haber oldu. 3 çocuk annesi Resecker, “Mutluluğum tarifsiz” dedi

Bebek, anne ve babasının genetiğini taşıyor.



