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Tosic ayrılıyor mu?

Beşiktaş’ın Sırp stoperi Dusko Tosic’le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor

14 Ocak 2018, Pazar 14:20
Tosic ayrılıyor mu?
Her fırsatta kariyerini Beşiktaş’ta bitirmek istediğini dile getiren Sırp stoper Dusko Tosic birçok transfer teklifi alıyor.
 

Trabzonspor, Tosic'i mi istiyor?


Ajansspor'un aktardığına göre; Goal Fransa’nın haberine göre Sırp savunmacı için Trabzonspor ve MLS ekiplerinden Chicago Fire devrede.
 

Fransa'dan resmi teklif geldi!


Sırp basınında yer alan haberlerde ise Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne’in geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş’a 1.5 milyon euroluk bir transfer teklifi sunduğu iddia edildi.

Domagoj Vida'nın transferiyle birlikte ilk 11'deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekmişti. 23 resmi maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol 1 asistlik bir katkı yapmıştı.  

 
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