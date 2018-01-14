Tosic ayrılıyor mu?

Trabzonspor, Tosic'i mi istiyor?

Fransa'dan resmi teklif geldi!

Nazlı Erdol

Her fırsatta kariyerini’ta bitirmek istediğini dile getiren Sırp stoperbirçok transfer teklifi alıyor.Ajansspor'un aktardığına göre; Goal Fransa’nın haberine göre Sırp savunmacı için Trabzonspor ve MLS ekiplerinden Chicago Fire devrede.Sırp basınında yer alan haberlerde ise Ligue 1 ekiplerinden’in geçtiğimiz günlerdeiçin Beşiktaş’a 1.5 milyon euroluk bir transfer teklifi sunduğu iddia edildi.'nın transferiyle birlikte ilk 11'deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekmişti. 23 resmi maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol 1 asistlik bir katkı yapmıştı.