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'Tosuncuk' İstanbul'da bulamadı, Kıbrıs'tan Brezilya'ya getirtti!

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgunuyla yüzbinlerce kişiyi dolandırdı. Yurt dışına kaçtı. Eşi Sıla’dan boşanmak için de her şeyi yaptı. Mahkeme işlemlerini başlatması için Kıbrıs’tan bir noteri Brezilya’ya getirttiği ortaya çıktı!.

08 Mayıs 2018, Salı 07:11
'Tosuncuk' İstanbul'da bulamadı, Kıbrıs'tan Brezilya'ya getirtti!
Soruşturma kapsamında tutuklanan Kalender Kemal sorgusunda Mehmet Aydın ile geçtiğimiz mart ayında Brezilya'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Aydın'ın eşi Sıla'dan boşanmak için kendisinden bir noter istediğini anlattı.
 

KIBRIS'TAN BREZİLYA'YA NOTER


Buna göre Mehmet Aydın, Kalender Kemal ile 5-8 Mart tarihleri arasında bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Aydın; Kalender Kemal ve Cudi Cumhur'u görüşmek için Brezilya'ya çağırdı. Gelirken bir de noter getirmelerini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş'ta görüştüğü bir noterden kendileriyle Brezilya'ya gelmesini istedi. Ancak noter bunu kabul etmeyince yeni plan başladı. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya'ya gitmeyi kabul edince yolculuk başladı. 
 

BOŞANMAK İŞLEMLERİNİ SEYYAR NOTER BAŞLATTI


Grup, Mehmet Aydın'ın temin ettiği biletlerle soluğu Brezilya'da aldı. Ekip, Sao Paulo'da, Mehmet Aydın'ın da kaldığı otele yerleşip çalışmaya başladı. Aydın, bir gün sonra ağabeyi Fatih ile birlikte otele gelip ekiple toplantı yaptı.

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekaletname verip gerekli işlemlerin yapılması için düğmeye bastı. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verdi. Kemal görüşmede kendisinin Aydın'dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı. Bu arada Sıla Aydın, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Aydın ifadesinde Mehmet Aydın'ın tüm yöntemlerini tek tek anlatmıştı.

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