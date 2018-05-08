'Tosuncuk' İstanbul'da bulamadı, Kıbrıs'tan Brezilya'ya getirtti!

KIBRIS'TAN BREZİLYA'YA NOTER

BOŞANMAK İŞLEMLERİNİ SEYYAR NOTER BAŞLATTI

Erdinç Şahin

Soruşturma kapsamında tutuklanansorgusundaile geçtiğimiz mart ayındayaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Aydın'ın eşi'dan boşanmak için kendisinden bir noter istediğini anlattı.Buna göre Mehmet Aydın, Kalender Kemal ile 5-8 Mart tarihleri arasında bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Aydın;'u görüşmek için'ya çağırdı. Gelirken bir de noter getirmelerini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş'ta görüştüğü bir noterden kendileriyle Brezilya'ya gelmesini istedi. Ancak noter bunu kabul etmeyince yeni plan başladı. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya'ya gitmeyi kabul edince yolculuk başladı.Grup, Mehmet Aydın'ın temin ettiği biletlerle soluğu'da,'ın da kaldığı otele yerleşip çalışmaya başladı. Aydın, bir gün sonra ağabeyiile birlikte otele gelip ekiple toplantı yaptı., notere eşlerinden boşanmak için vekaletname verip gerekli işlemlerin yapılması için düğmeye bastı. Ayrıca,'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verdi. Kemal görüşmede kendisinin Aydın'dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı. Bu aradasoruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Aydın ifadesinde Mehmet Aydın'ın tüm yöntemlerini tek tek anlatmıştı.