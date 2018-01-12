Total War Three Kingdoms duyuruldu!

Adem Özdoğan

Gerçek zamanlı strateji oyunu denildiğinde, hiç şüphesiz akla gelen ilk isimlerden birisi deolacaktır. SEGA’nın imzasını taşıyan serinin önemli bir oyuncu kitlesine hitap ettiğini söyleyebiliriz.Keza daha pek çok oyunda sadece bir atlı, binlerce atlıyı temsil ederken, Total War bizleri gerçek savaş meydanları ile tanıştırmıştı. Şimdi ise yeni bir Total War oyunu daha geliyor.Total War’ın yeni oyunundaki durağımız Çin olacak. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olarak gösterilen Çin’in geçmişine ışık tutacak olan yapımda, büyük ve acımasız Çin hükümdarı’nun karşısına çıkacağız.Milattan sonra 190 yılında geçecek olan yapımda,rejimine isyan eden 3 derebeyinden birisini kontrol edeceğiz. Yaptığımız seçime göre, askeri birliklerimiz ve sınırlarımız belirlenecek. Sonrasında ise bir bir Dong Zhuo’nun şehirlerini ele geçirip, Çin’deki kargaşanın önüne geçmeye çalışacağız.Bilindiği üzere son çıkan Total War oyunlarında Türkçe dil desteği de mevcuttu. Dolayısıylada aynı selefi yapımlar gibi Türkçe metin desteği ile gelebilir. Tabi şu anda bu konuda resmi bir açıklamanın bulunmadığını da hatırlatmak gerekiyor.