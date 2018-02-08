Totti'nin adamı Cengiz Ünder

"AKSİ TAKDİRDE BURADA OLMAZDIM"

LUCE: VAZGEÇİLMEZ OLACAK

Erdinç Şahin

Sezon başında’den 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi’ya transfer olan, Çizme futboluna uyum sağladığının sinyallerini net bir şekilde vermeye başladı. Teknik direktör’nun son 3 lig maçında 90 dakika görev verdiği Cengiz, Roma adına ilk golünü 1-0 kazandıkları Verona deplasmanında atmayı başarmıştı. İtalya Ligi Serie A’daki 15 maçın 7’sinde sahaya ilk 11’de çıkan Cengiz, alışma sürecini çabuk atlatmasındaki en büyük pay sahiplerinin başında, kulübün efsane isimlerinden biri olan’nin geldiğini söyledi.Kariyerinde sadece Roma’da oynayan ve geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra kulüpte direktörlük görevini üstlenen Totti’nin, 20 yaşındaki atak oyuncusuyla özel olarak ilgilendiği bildirildi. İtalyanca dilini çabuk öğrenmek adına özel hocayla idmanlar dışında sıkı bir çalışma içerisine giren ve şu an dil konusunda çok daha iyi durumda olan Cengiz, Totti için “Onunla ilk konuşma fırsatı bulduğumda hemen yanına gittim. Kendisine İtalyanca öğrenmek istediğimi ve amacım onu gibi Roma’da sevilen bir isim olmak olduğunu söyledim. Totti de bana, ‘Sana inanıyorum, aksi takdirde burada olmazdın’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, göreve geldikten sonra 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde görev aldığı 4 resmi maçta sadece 1 kez oynattığı Cengiz Ünder’i, İtalyanlar’a öve öve bitiremedi. Corriere dello Sport’a röportaj veren Rumen hoca, “Cengiz’in performansı benim için süpriz değil. Roma’nın onun için 15 milyon Euro ödemesi yerinde bir karar. Yavaş yavaş İtalyanca’yı da anlamaya başladı. Ona ilk başta sabırlı olmasını ve hocasının direktiflerini iyi anlamasını söylemiştim. O, hem Roma’nın hem de Türkiye’nin vazgeçilmezlerinden biri olacak” yorumunu yaptı.