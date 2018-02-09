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Toyota Land Cruiser yenilendi

Kapsamlı bir revizyondan geçen Toyota Land Cruiser, beş ve yedi kişilik varyantlarla satışa sunulacak

Toyota Land Cruiser yenilendi
Japon otomotiv devi Toyota, Land Cruiser 2.8 D4-D İnvaziv 2018 modelini duyurdu. Markanın en büyük, en lüks ve en pahalı 4×4 arazi aracı Toyota Land Cruiser, detaylı bir güncellemeden geçti. 1954 yılından beri üretilen bu model 2009 yılından sonra ise birkaç ufak değişiklikle piyasada yerini sağlamlaştırdı. Ancak bu SUV için Land Rover Discovery, Jeep Grand Cherokee, Volvo XC90, Audi Q7 ve Nissan Patrol gibi güçlü rakipler karşısında bir takım köklü değişiklikler kaçınılmaz oldu.

Yeni Land Cruiser, değiştirilen 2.8 litrelik dört silindirli turboşarjlı dizel motoru ile 174 beygir güç ve 331 lb ft tork üretiyor. Bu güçlü motor altı ileri otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Ayrıca 0-100 km/s hıza 12.7 saniyede çıkabilen SUV için belirlenen hız limiti 175 km/s. Deyim yerindeyse bir kara kruvazörü olan Land Cruiser 2430 kg ağırlığa ve 3 ton çekme kapasitesine sahip.

Benzersiz yetenekleri ve oldukça lüks olan tasarımı ile en zorlu arazi şartlarında dahi kullanıcısını güvende ve rahat hissettiren Land Cruiser, son derece sofistike bir 4×4 arazi aracı. Her türlü arazi ve iklim şartlarına dayanıklı olan bu SUV, hangi arazide bulunduğunuza bağlı olarak birçok 4×4 arazi işlevini barındırıyor. Çok Alanlı Seçim olarak adlandırılan bir sistem ile sürücüye; çamur, kum, toprak ve taşlı arazilerin her birine uygun bir sürüş deneyimi sunuyor. AWD olarak adlandırılan dört tekerleği güçlendirme sistemi ise ön aksa %40 arka aksa ise %60 olacak şekilde motor gücünü dağıtıyor.

Land Cruiser, tork algılayan standart merkezi diferansiyel kilitleme sistemine ek olarak sürücünün manuel olarak kilitleyebildiği yeni bir arka diferansiyel sistemine sahip. Ayrıca ayarlanabilir süspansiyon (AVS) sistemi ile amortisörlerin sertliğini de seçebilirsiniz.

Sınıfındaki birçok araca göre çok daha iyi bir donanıma sahip olan Land Cruiser şu anda tam 195 ülkede satılıyor.


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