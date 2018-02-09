Toyota Land Cruiser yenilendi

Adem Özdoğan

Japon otomotiv devi Toyota,2.8 D4-D İnvaziv 2018 modelini duyurdu. Markanın en büyük, en lüks ve en pahalı 4×4 arazi aracı Toyota, detaylı bir güncellemeden geçti.yılından beri üretilen bu model 2009 yılından sonra ise birkaç ufak değişiklikle piyasada yerini sağlamlaştırdı. Ancak bu SUV içinvegibi güçlü rakipler karşısında bir takım köklü değişiklikler kaçınılmaz oldu.Yeni, değiştirilen 2.8 litrelik dört silindirli turboşarjlı dizel motoru ilegüç ve 331 lb ft tork üretiyor. Bu güçlü motor altı ileri otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Ayrıca 0-100 km/s hıza 12.7 saniyede çıkabilen SUV için belirlenen hız limiti 175 km/s. Deyim yerindeyse bir kara kruvazörü olan2430 kg ağırlığa ve 3 ton çekme kapasitesine sahip.Benzersiz yetenekleri ve oldukça lüks olan tasarımı ile en zorlu arazi şartlarında dahi kullanıcısını güvende ve rahat hissettiren, son derece sofistike bir 4×4 arazi aracı. Her türlü arazi ve iklim şartlarına dayanıklı olan bu SUV, hangi arazide bulunduğunuza bağlı olarak birçokarazi işlevini barındırıyor. Çok Alanlı Seçim olarak adlandırılan bir sistem ile sürücüye;vearazilerin her birine uygun bir sürüş deneyimi sunuyor. AWD olarak adlandırılan dört tekerleği güçlendirme sistemi ise ön aksaarka aksa iseolacak şekilde motor gücünü dağıtıyor., tork algılayan standart merkezi diferansiyel kilitleme sistemine ek olarak sürücünün manuel olarak kilitleyebildiği yeni bir arka diferansiyel sistemine sahip. Ayrıca ayarlanabilir süspansiyon (AVS) sistemi ile amortisörlerin sertliğini de seçebilirsiniz.