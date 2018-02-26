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Toyota yeni Auris'in dünya prömiyerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapacak

Toyota, yeni Auris'in dünya prömiyerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapacak. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, üçüncü jenerasyon Auris, yeni dinamik dış tasarımı, teknolojisi ve tamamen yeni 2.0 litre hibrit motoruyla öne çıkacak

Toyota yeni Auris'in dünya prömiyerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapacak
Ayrıca, fuarda şehir içi yolların dinamik modeli Yeni Aygo'nun tanıtımını da gerçekleştirecek Toyota, Auris ve Aygo'nun yanı sıra yeni konseptleriyle de Cenevre Fuarı'na damgasını vurmayı hedefliyor.


HERKES İÇİN HAREKET


"Herkes için Hareket" vizyonu çerçevesinde çalışmalarını ara vermeden sürdüren Toyota, yüzde 100 elektrikli araçların, yakıt hücreli araçların, otonom sürüş ve yapay zeka teknolojilerinin gerçek hayata aktarılması için yaptığı konseptleri otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya devam edecek.

Bu çerçevede otonom sürüş kapasitesiyle öne çıkan Concept-i Serisi ve yakıt hücreli premium sedanın yeni formunu temsil eden Toyota FINE-Comfort Ride Concept de Avrupa'da ilk kez beğenilere sunulacak.

Toyota'nın fuardaki diğer önemli yeniliği ise markanın simgeleşmiş spor otomobillerinden birinin tekrar üretilmesini müjdeleyen modern bir yarış otomobili konseptini sergilemesi olacak.

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