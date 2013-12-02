Toyota’nın dizel teknolojisi ve yeni nesil çevreci teknolojiler konusunda BMW ile yaptığı işbirliği anlaşmasında ilk adım atıldı. Dizel motor yelpazesini genişletecek olan bu yeni proje Toyota Verso’ya uygulandı. Toyota mühendislerinin yoğun çalışmaları ile motor ve aracın kusursuz birleşimi sağlandı. Bu yeni motorun uygulandığı ilk Verso, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. tarafından 2014 yılı Ocak ayından itibaren üretilecek.

Toyota Verso 1.6 D-4D, BMW grubuyla dizel motor tedarik anlaşmasına girilmesinden 2 yıl sonra, BMW motoru taşıyan ilk Toyota modeli olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. tarafından Ocak 2014 tarihinden itibaren üretilecek. Böylelikle, 1.6 D-4D ile birlikte Verso, 4 dizel ve 2 benzinli motor olmak üzere daha geniş bir ürün çeşitliliği ile piyasaya sunulacak.

Toyota Motor Europe (TME) Başkan ve CEO’su Didier Leroy, “Toyota olarak, otomotiv sanayinin karşı karşıya geldiği çevre sorunları ile mücadelede birden fazla yaklaşımın gerekliliğine inanıyoruz. Hibrid teknolojisi, çevre açısından sürdürülebilir teknoloji ile araç üretilmesine yönelik stratejimizin ana unsuru olarak artan oranda gelişmektedir. Bunun yanısıra Toyota olarak, Avrupa’da temiz dizel konusunda da önemli bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. BMW grubu gibi otomotiv sanayinin bir başka lider kuruluşu ile birlikte yaptığımız bu proje ile, hem ürün tedarik süremizi iyileştirdik, hem de ürün geliştirme maliyetlerimizi azalttık” dedi.

Verso 1.6 D-4D projesini yürüten TME’nin Belçika’daki teknik merkezi, yaptığı çalışmalarla, Verso’nun mevcut konforu ve dinamik performansını koruyarak, şanzıman ve araç elektroniğinin, yeni motor ile kusursuz birleşimini gerçekleştirdi. Verimliliği ve yakıt emisyonunu iyileştirmek amacıyla, motor taşıyıcıları, çift ağırlıklı volan ve debriyaj baskı sistemi, yeni vites kutusu ve duruş-kalkış sistemi gibi parçalar yeniden tasarlandı ve geliştirildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.’nin, 2014 Ocak ayından itibaren Verso 1.6 D-4D’nın üretimine başlayacağı bildirildi. Sakarya’da bulunan Toyota Türkiye, Verso serisini üreten tek tesis olmasının yanı sıra, Haziran ayından bu yana yeni nesil Corolla’yı da üretiyor.

BMW grubu ve Toyota, dizel motor projesi dışında, yakıt hücre sistemi ortak geliştirme, yeni bir spor araba platformunun ortak geliştirilmesi için fizibilite çalışmaları, hafif araç gövde teknolojisi üzerine ortak çalışma ve Lityum hava bataryası ortak araştırma

konularında daha geniş bir işbirliği içinde olacaklarını açıkladılar.

Verso’nun Türkiye’de satılan ve Avrupa’ya ihraç edilen versiyonları şöyle:

DİZEL BENZİN 1.6 D-4D (*) 2.0 D-4D 2.2 D-CAT 150 2.2 D-CAT 180 1.6-litre Valvematic (*) 1.8-litre Valvematic (*) Güç (DIN) (Güç/devir/dakika) 112/4,000 124/3,600 150/3,600 177/3,600 132/6,400 147/6,400 Tork (NM/devir/dakika) 270/1,750-2,250 310/1,600-2,400 340/2,000-2,800 400/2,000-2,800 160/4,400 180/4,000

(*): Türkiye’de satılan versiyonlar