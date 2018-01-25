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Toys 'R' Us iflastan kurtulmak için 182 mağaza kapatıyor

Toys "R" Us yakın zamanda iflas açıklamasının ardından 182 mağazasını kapatma kararı aldı. Başta noel ve yılbaşı olmak üzere şirketin tatil döneminde de beklediği hareketliliği bulamadığı belirtiliyor

Toys 'R' Us iflastan kurtulmak için 182 mağaza kapatıyor
Amerika merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, geçtiğimiz eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu.
 

MAĞAZALARINI KAPATACAK


İşlerin beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle Toys "R" US, performans standartlarını yakalayamadığı mağazaları kapatma yoluna gidecek. Uluslararası basında çıkan haberlere göre ilk etapta 182 mağaza kapatılacak. Söz konusu rakam firmanın ABD içerisindeki toplam mağaza sayısının beşte birine dek. Bloomberg ise bu sayısının 200 olabileceğini iddia etti. 

New York Times'da çıkan haberde 182 mağazanın kapanması durumunda 4500 personelin etkileneceği belirtiliyor. Bir şirket yetkilisi olabildiğince çalışanın diğer mağazalarda yeniden istihdam edilmesine çalışıldığını belirtse de sayı vermedi ancak ciddi sayıda personelle ilişiğin kesilmesi bekleniyor.
 

PERSONEL ARTTI SATIŞ DÜŞTÜ


İflası takip eden çok sayıda avukat ve alacaklı ise şirketin maliyetleri kesmek için er ya da geç bu adımlarım kaçınılmaz olacağında hemfikir. Şirket, satışların yoğun olması beklenen tatil döneminde, başta noel ve yılbaşı olmak üzere personelini arttırsa da diğer perakendecilere nazaran satışların hayal kırıklığı olduğu gelen haberler arasında.

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden yetkili vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.


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