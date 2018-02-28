Toys R Us İngiltere'ye kayyum atandı

Beşiktaş Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı bildirildi

Toys R Us İngiltere'ye kayyum atandı
Dünyaca ünlü Amerikan oyuncak şirketi Toys R Us’ın  İngiltere’deki iştirakine kayyum atandı. 
 
Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden  mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı  belirtildi.
 
Şirketin yönetimini yürütecek Simon Thomas konuya ilişkin  açıklamasında, “Bu süreç şirket çalışanlarının çoğunluğunu etkileyecek.  İşletmenin tüm kısımlarını satın alacak bir alıcı bulunması için her türlü  gayreti göstereceğiz. Daha yeni, küçük ve interaktif mağazalarımız, 1980 ve  1990’lı yıllarda açılan eski depo görünümlü mağazalarımızdan daha iyi performans  sergiliyordu.” ifadelerini kullandı.


TOYS R US'TA 3 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

 
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi İngiltere’deki ilk mağazasını 1985  yılında açmıştı.
 
Toplam 15 milyon sterlin seviyesinde vergi borcu olan şirketin  İngiltere genelinde 105 mağazası bulunuyor.
 
İlk etapta şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 25 mağazasını  kapatması planlanıyor.
 
Kayyum atamasının ardından şirkete alıcı bulunamaması durumunda,  toplam 3 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu.
 


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