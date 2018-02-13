Trabzon'a Koreli damat

'TERCÜMANLIK TEKLİFİNDE BULUNDULAR'

'ŞAKASINA SÖYLÜYORDUM, GERÇEK OLDU'

'İSLAM'I KABUL ETTİ'

'BİZE HER YER TRABZON'

Nazlı Erdol

'deki’nde yaşayan, büro yönetimi mezunu, merak ettiği Koreceyi öğrenmek için 3 yıl önceüzerinden araştırmalara başladı. Korece yazıları takip edip, müzikler dinleyen Kör, yine internetten tanıştığı Koreliler ile iletişime geçerek, kendisine arkadaş grubu oluşturdu.'ye gelmek isteyen Koreli arkadaşlarını 2015 yılında,'da ağırlayan Kör, misafirlerine kenti gezdirdi. Arkadaşlarıyla vakit geçirirken, dilini de geliştiren Kör, ziyaret sonrası grupta bulunan makine mühendisiile internet üzerinden konuşmayı sürdürdü. İkili, bir süre sonra birbirine aşık oldu. Türkiye'ye tekrar gelen Chang Hee Le, bu kez Gizem Kör'ün ailesiyle de tanıştı. İki tarafın ailelerinin de onayıyla çift, evlenmeye karar verdi.'de evlenen çift, 11 Şubat'ta'dedüğün töreni yaptı. Uzungöl’de balayı tatili yapan çift, yerleşecekleri’de hayatlarını sürdürecek.Korece'yi öğrenme sürecini anlatan Gizem Kör, "Korece için'da pratik yapmam pek mümkün değildi.üzerinden görüştüğüm arkadaşlarım vardı.öğrenmeye çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla konuşarak, hem kendimi geliştirdim hem de Korelilere Türkçeyi öğretmiş oldum. Ben, Korece öğrenirken, internet üzerinden tercümanlık sitesi vardı. Oradan Chang Hee Le'nin iş arkadaşları'a analiz yapmaya geliyorlardı. 'Biz geleceğiz, bize tercüme yapar mısın?' diye teklifte bulundular. Kabul ettim. Burada vakit geçirdik" dedi.Chang Hee Le'nin 3 yıldır'ye gidip, geldiğini anlatan Gizem Kör, "İnternet üzerinden sıkça konuşuyorduk. Sonra Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Trabzon'a gelip, ailemle tanışmak istedi. O şekilde ilerledi. Aileme çocukluğumdan beri 'Ben yabancı biri ile evlenmek istiyorum' diyordum. Şakasına söylüyordum. Onlar da o söylemlerimden şaka yaptığımı zannediyorlardı, ciddiye almadılar beni. Çağır, gelsinler; dediler. İstanbul'a varana kadar 'Gelmez' diye düşündüler. Sonra zaten ailem, olayın ciddiyetinin farkına vardı. Ailem, onu çok seviyor; çok benimsediler. Aileden biri olarak görüyorlar" diye konuştu.Eşi Chang Hee Le'nin Trabzon'u görmeden önce ön yargıları olduğunu dile getiren Gizem Kör, şunları söyledi:"Başta 'anne- baba' olmak üzere Türkçe birkaç kelime öğrendi. Şiveden dolayı 'Bu ne demek?' diye sorduğu çok oldu. Onun dışında Türk yemeklerini, kültürünü, düğünlerini, Türk insanının sıcakkanlılığını çok sevdi. Kendisi 'Kore'de olmayan bir şey bu' dedi. İlk başlarda İslam'ı kabul etmedi. Bu yaşa kadar farklı bir kültürden gelmiş. Babam, zorlamamam gerektiğini söyledi. Zamanla ona bırakıp, kendinin araştırarak, öğrenmesi gerektiğini söyledi. Öyle de oldu., yabancı ülkelerde daha sert lanse edildiği için oradan çok çekimserdi. Onu da aştık zamanla. İslam'ı kabul etti."​Güney Koreli Chang Hee Le ise çok sevdiğini belirttiği eşi Gizem Kör'ü iyi ki tanıdığını söyledi. 'Trabzon eniştesi' olmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Chang Hee Le, Türkiye'de çok iyi insanlarla tanıştığını belirtti.’i de çok sevdiğini dile getiren Chang Hee Le, Trabzonlular arasında popülerleşen 'Bize her yer Trabzon' sloganını da dillendirdi.