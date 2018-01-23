Trabzon'da biletler satışa çıktı, kuyruk oluştu

Erdinç Şahin

’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, pazar akşamı oynanacak olanmaçı biletlerinin satışa çıkarıldığı belirtildi.Taraftarların aynı coşku ve heyecanla tribünleri doldurmaya davet edildiği açıklamada bilet fiyatlarına yer verildi. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte taraftarlar gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.Meydan bilet satış noktasında taraftarlar bilet alabilmek için sırada bekledi.Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TLKategori 5 (Doğu 3) 60 TLKategori 4 (Doğu 2) 70 TLKategori 3 (Doğu 1) 80 TLKategori 2 (Batı 2 ) 100 TLKategori 1 (Batı 1) 110 TLVIP Silver 250 TLVIP Gold 300 TLPlatinum A-C Blok ?400 TLPlatinum B Blok 425 TL