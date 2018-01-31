Trabzon’da Gürcistan uyruklu hırsızlar yakalandı

Serap Belovacıklı

Trabzon’da bazı mahallerde, artan evden hırsızlık olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Soygun yapılan bölgelerde MOBESE ve işyerlerine ait 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşgalini belirledi. Operasyonla Gürcistan uyruklu Romeo L. ve Edisheri J. gözaltına alındı. Şüphelilerin, soydukları bazı evlere, çatıdan balkona sarkıttıkları iple indikleri, çaldıkları malzemeleri de yine ip yardımıyla taşıdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 1 yazıcı, 2 televizyon, 1 dizüstü bilgisayar, 2 saç kurutma makinesi, 1 elektronik tartı, 3 çift ayakkabı, 1 cep telefonu, çok sayıda takı ele geçirildi. Eşyaların arasında Kuran-ı Kerim’in de olması dikkat çekti.