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Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotunun ifadesi ortaya çıktı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili soruşturması kapsamında uçağın iki pilotunun ve yolcuların ifadesi alındı

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotunun ifadesi ortaya çıktı
Pilotların ifadesine göre birinci pilot uçağı indirip yavaşlattıktan sonra yönetimi ikinci pilota devretti. Pist sonunda uçak manevra yapacakken motorlardan biri aniden hızlandı ve uçağı dönmeye çalıştığı yönün aksine denize doğru savurdu. Kara kutu incelemesi devam ediyor. 
 

'BİRDEN BİRE HIZLANDI'


Uçağın motorunun aniden hızlanarak uçağı deniz yönüne savurduğunu anlatan pilotun ifadesi ise şöyle: 

 “Uçak normal inişini yaptı. Pistin sonuna gelince sağa bir manevra vardı. Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru (hızlanıp) çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü”
 

MOTOR DENİZDE


Yolcular da pilotların ifadelerini doğrular yönde ifadeler verdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekipleri kara kutuyu incelemeye aldı. İnceleme sonucunda kazanın sebebi belli olacak. Valizler henüz teslim edilemedi. Pilotların alkol muayenesi yapıldı. Herhangi bir alkol izine rastlanmadı. Pilotların ifadesi üzerinden yapılan ilk değerlendirmeler motora dayalı teknik bir arıza olduğu yönünde... Pilotların ifadelerinde bahsettiği motorun uçaktan koparak denize düştüğü ve çıkarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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