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Trabzon'da pistten çıkan uçak için Pegasus açıklama yaptı

Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkıp yamaçta toprağa saplanan uçağın çıkarılması için oluşturulan kriz merkezinin çalışmaları sürerken, Pegasus Hava Yolları, basın açıklaması yayımladı.

Trabzon'da pistten çıkan uçak için Pegasus açıklama yaptı
Açıklama şöyle:

"13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.

Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız."
 


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