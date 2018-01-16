Trabzon'da pistten çıkan uçak için Pegasus açıklama yaptı

Erdinç Şahin

"13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralıinişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere;tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız."