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'Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphaneye dönüştürülsün'

Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağının kütüphane olarak kullanılması teklifi geldi

28 Ocak 2018, Pazar 11:56
'Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphaneye dönüştürülsün'
Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağının kütüphane olarak kullanılması teklifi geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ocak'ta pistten çıkan uçak bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra hazırlanan raporlarda, uçağın tekrar uçabilecek düzeye gelemeyeceğinin açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini belirtti.

Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane ile irtibat kurduklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti: "Seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile Büyükşehir Belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon'a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler."

Gümrükçüoğlu, olaydan yara almadan kurtulan 162 yolcu ve 6 mürettebata yeniden 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Böyle sosyal bir sonuçla birlikte bu üzücü hatıranın etkisinin azaltılması ve uçağın şehrin kültür ve sanatına hizmet eden bir mekan haline getirilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz" ifadesini kullandı.

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti. Uçak, 18 Ocak'ta vinçlerle yapılan yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden alınarak pist kenarına çıkartılmıştı.

 


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