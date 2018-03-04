Trabzon'da Şenol Güneş'i kızdıran sözler

"FENERBAHÇE TARAFTARI OLABİLİR"

Nazlı Erdol

deplasmanı için şehre gelen'e bazı bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi. Güneş ile taraftarlar arasında sert diyaloglar yaşandı.Grup içindeki bazı taraftarlar’e “’u satma hocam. Yazıktır. Satma hoca takımı” diye bağırdı. Bunun üzerine Şenol Güneş otobüsün ön kapısına gelerek “Trabzonlu şehrini satmaz. Satanlar burada protesto edenler” diyerek yanıt verdi.Güvenlik güçleri protestocu taraftarları daha sonra uzaklaştırdı.Protestolar karşısında öfkelenen deneyimli teknik adam, "Trabzonlu’u satmaz buraya protesto edenler ihanet için gelmişler Trabzon’u satanlar gelmişler" diyerek sert yanıt verdi.İHA'nın haberine göre isehareket ederken, taraftarların yeniden tepki göstermesi üzerine, takım otobüsünü durdurarak bu kez polislere tepki gösterdi. Bir polisin yanına giden Güneş, "Burada suçlu sizsiniz. Bunlar paralı kişiler. Bunları siz gözaltına almıyorsunuz. Bunları araştırın. Yaya biri getirdi onları" dedi. Bunun üzerine polis,taraftarlarını otobüsün geçtiği bölgeden uzaklaştırdı. Kafile, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.