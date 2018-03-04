15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Trabzon'da toprak kayması

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü kenarından geçen Yıldızlı-Derecik karayolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon'da toprak kayması
Saat 23.00 sıralarında Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesi ile Derecik mahallesi arasındaki karayolunda toprak kayması meydana geldi.


YOL AÇMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI


Sera Gölü kenarından geçen yolda istinat duvarı çalışmasının hemen yanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, çevredeki vatandaşlara ait bir iş makinesi yardımı ile yol açma çalışması başlatıldı.

Toprak kaymasına geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların neden olduğu belirtilirken, polis ve jandarma ekipleri yolda tedbir alarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Afrin'de kullanılan milli silahlar

Afrin'de kullanılan milli silahlar
Sayısal Loto çekildi (3 Mart 2018)

Sayısal Loto çekildi (3 Mart 2018)
İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Afrin harekatındaki Yeniceli askerden HES mesajı

Afrin harekatındaki Yeniceli askerden HES mesajı
Suriye’nin Raco bölgesinde sıcak çatışma

Suriye’nin Raco bölgesinde sıcak çatışma
Aşiretten Türk bayraklı tepeye 300 araçlık konvoyla ziyaret

Aşiretten Türk bayraklı tepeye 300 araçlık konvoyla ziyaret
Salih Müslim Berlin'de PKK mitingine katıldı

Salih Müslim Berlin'de PKK mitingine katıldı
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere yasak

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere yasak
Antalya’nın kayıp 9 fetih kitabesinden 2'si bulundu

Antalya’nın kayıp 9 fetih kitabesinden 2'si bulundu
Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek

Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek