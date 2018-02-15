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Trabzon'da turistlere Ukrayna asıllı zabıta Nadiia Taşğın rehberlik yapıyor

Trabzon'da 'turizm zabıtası' olarak görev yapan ve bir Türk ile evli olarak 7 yıldır kentte yaşayan Ukrayna asıllı Nadiia Taşğın (27) kentte yabancı turistlere rehberlik yapıyor. 6 dil bilen NadiiaTaşğın, yabancı ziyaretçilere tarihi ve turistik yerleri anlatıyor, rahatsızlanan turistlere hastanelerde refakatçilik de ediyor. 2 dil bilen zabıta memuru Ersen Sarı ile birlikte görev yapan Nadiia Taşğın, işini çok sevdiğini söyledi.

Trabzon'da turistlere Ukrayna asıllı zabıta Nadiia Taşğın rehberlik yapıyor
Kentte özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere yabancı ülkelerden gelen turist sayısında yaşanan artış sonrası harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'Turizm Zabıta Birimi' oluşturdu. Kenti ziyaret eden turistlere rehberlik hizmeti verilmesinin amaçlandığı birimde 6 dil bilen Ukraynalı Nadiia Taşğın ile 2 dil bilen Ersen Sarı görev yapmaya başladı. Zabıtalardan 2 yıl önce göreve başlayan Nadiia Taşğın, Ukraynaca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Lehçe ve Türkçe biliyor. Mesai arkadaşı Ersen Sarı da Rusça ve İngilizce konuşarak turistlere yardımcı oluyor.
 

REHBERLİK YAPIYORLAR


Trabzonlu eşiyle evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçen 7 yıl önce kente yerleşen Ukrayna asıllı Nadiia Taşğın, ekip arkadaşı ile birlikte kentte turistlere rehberlik hizmeti veriyor. Özellikle yaz sezonunda kentte artış gösteren yabancı turistlerin uğrak mekânları olan Uzungöl, Sümela Manastırı gibi turizm merkezlerindeki bölgelerde rehberlik eden iki zabıta, işletmelerde fiyat kontrolü yapıp, turistlerin şikâyetlerini de dinliyor. Turizm zabıtaları, ayrıca, rahatsızlanan yabancı turistlere de hastanelerde refakatçilik de yapıyor.


'İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'


İşini severek yaptığını belirten Nadiia Taşğın, turistlere yardımcı olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Taşğın, "Trabzon'a geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. Türkçeyi öğrendikten sonra Trabzon'da turizm zabıtası oldum. Trabzon insanı yardımsever ve cana yakın. Trabzon'u ziyarete gelen turistlere her konuda yardımcı oluyorum. Turistleri çok iyi anlayabiliyorum. Burada görev sırasında tanışıp arkadaş olduğum çok fazla turist var. Yine Trabzon'a gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bu da bizim işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor" dedi.


'HASTANEDE REFAKATÇİLİK DE YAPIYORUZ'


İngilizce ve Rusça bilen turizm zabıtası Ersen Sarı da kenti ziyarete gelen turistlerin genellikle şehrin doğal güzelliklerine, kültür ve yemeklerine hayran olduklarını ifade ederek, "Turistler Trabzon'un mutfağını çok beğeniyorlar. Özellikle Arap turistlerin, 'Trabzon'a özgü yemekleri nerede yiyebiliriz, köy kahvaltısı nerede yapabiliriz, helal yemek nerede yenir?' gibi soruları ile sıkça karşılaşıyoruz. Yemeklerin lezzetlerine kendini kaptırıyorlar. Bazen rahatsızlananlar oluyor. Hastaneye başvuranlara biz de yanlarında refakatçilik yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)



 


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