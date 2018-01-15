Trabzon'daki uçak kazasında mucize kurtuluş

25 METRE KALMIŞTI
Ankara’dan 162 yolcu ve 6 mürettebatla havalanan Pegasus’a ait Boeing 737-800 tipi uçak önceki gece 23.30’da Trabzon Havalimanı
’na iniş yaptı. İnişten sonra pilot sağa dönmesi gerekirken yanlışlıkla sola dönünce uçak pistten çıktı.
Denize inen yamaçtan aşağı doğru sürüklendi. Yağmur nedeniyle toprak balçığa döndüğü için tekerlekleri çamura saplandı ve denize 25 metre kala mucize eseri durdu.
‘YENİ PİST GEREKLİ’
Yolcular güvenlik kapılarından kısa sürede tahliye edildi. Kimsenin burnu bile kanamadı. Denize düşmemesi için uçak halatlarla sabitlendi. Ulaştırma Uzmanı Prof. dr. Atakan Aksoy “Trabzon Havalimanı’nın o bölümü çok dar ve yamaca yakın. İkinci pistin yapımı hızlanmalı. Yoksa benzer kazalar yaşanacaktır” dedi. Pistin o bölümünün 3 ay önce tadilattan geçtiği öğrenildi.
AYNI YERDE 37 YIL ÖNCE BEŞİKTAŞ'IN UÇAĞI DA PİSTTEN ÇIKMIŞTI
Eski futbolcu Serdar Bali, 1981’de de Beşiktaş takımını Trabzon’a götüren uçağın pistten çıktığını söyledi. Serdar Bali
şöyle konuştu: “O zaman trabzon pisti daha da kısaydı. Bizi götüren uçak, aynı önceki günkü kazada olduğu gibi pistten çıkmış ve yağmurdan yumuşayan toprağa saplanıp durmuştu. O kazadan sonra pisti uzatmışlardı. Trabzonspor’un şu anki hocası Rıza Çalımbay
da bu uçaktaydı.”
Trabzon’da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı
Trabzon'da pistten çıkan uçak için çalışmalar sürüyor
Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı
İdil Janet Demiray