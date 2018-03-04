Trabzon'dan 18,4 milyon dolarlık balık yağı ve unu ihraç edildi

Balık unundan 7,9 milyon dolar gelir

Nazlı Erdol

(DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın iki aylık döneminde en fazla balık yağı ihraç edilen ülkeler arasında ilk 5 sırada Danimarka, Fas, İngiltere, Gürcistan ve Irak'ın yer aldığını söyledi.İhracatın 3 bin 900 tonunun'ya gerçekleştirildiğini belirten Gürdoğan, "'a 999 ton,'ye 22 ton balık yağı ihraç edildi.ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Gürcistan, Irak, Amerika ve Ürdün de yer alıyor." dedi.Gürdoğan, Danimarka'ya gerçekleştirilen ihracattan 7 milyon 995 bin 410 dolar gelir elde edildiğini vurgulayarak, "Fas'tan 2 milyon 431 bin 102, İngiltere'den 48 bin 807, Gürcistan'dan 3 bin 636 dolar gelir sağlandı. Irak, Amerika ve Ürdün'den ise toplam 2 bin 101 dolar gelir elde edildi. Bu ülkelere yapılan ihracattan elde edilen gelir toplam 10 milyon 481 bin 56 dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.Geçen yılın aynı döneminde İngiltere, Gürcistan, Irak, Peru, Norveç, Kolombiya ve Şili'ye balık yağı ihraç edildiğini anımsatan Gürdoğan, "Bu ülkelere bin 339 ton balık yağı ihraç edilerek karşılığında 2 milyon 965 bin 972 dolar gelir elde edilmişti. Veriler, bu yılın iki aylık döneminde balık yağı ihracatından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 253 daha fazla gelir elde ettiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.Gürdoğan, balık unu ihracatında da geçen yılın ocak-şubat dönemine göre ciddi artış yaşandığına dikkati çekti.Geçen yılın iki aylık döneminde sadece İsrail'e 123 ton balık unu ihraç edilerek karşılığında 230 bin 234 dolar gelir temin edildiğini belirten Gürdoğan, şöyle devam etti:"Bu yılın aynı döneminde ise Vietnam, Danimarka ve İsrail'e ihracat gerçekleştirildi. Üç ülkeye 5 bin 134 ton balık unu ihraç edilerek karşılığında 7 milyon 963 bin 701 dolar elde edildi. İhracatın 4 bin 29 tonluk bölümü, 6 milyon 346 bin 604 dolar karşılığında Vietnam'a yapıldı. Danimarka'ya gönderilen 980 ton balık unundan ise 1 milyon 407 bin 706 dolar temin edildi. İsrail'e ise 124 ton ürün satılarak 209 bin 391 dolar gelir sağlandı. Trabzon'dan balık yağı ve balık unu ihracatından ocak-şubat döneminde toplam 18 milyon 444 bin 757 dolar gelir sağlandı."Gürdoğan, su ürünlerinin işlenmiş yüksek katma değer ihtiva eden ürün olduğunu söyledi.Sektörde kullanılamayacak durumdaki balıkların işlenerek balık yağına dönüştürüldüğünü dile getiren Gürdoğan, şunları kaydetti:"Bu balıkların işlenmesiyle elde edilen yağ ve unun ihraç edilmesi sayesinde atık balıklar ekonomiye geri kazandırılıyor. İhracatçılarımız, balık yağını daha ileri derecede katma değerli ürün haline dönüştürmek için Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyor. Firmalarımızın gelecek yıllarda bu yönde yapacakları yatırımları sayesinde elde edilecek ürünün kalitesi daha da artacak. Böylece katma değeri yükselecek balık yağından ülkemizin çok daha fazla gelir elde edeceğine inanıyorum."