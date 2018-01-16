Trabzon Havalimanı perşembe günü 24 saat ulaşıma kapatılacak

UÇAĞIN TAHLİYESİ 24 DAKİKA SÜRDÜ

DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPILDI

PERŞEMBE GÜNÜ BU OPERASYONU PLANLADIK

SABİTLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

KARA KUTULAR MERKEZE GÖNDERİLDİ

Trabzon'daki uçak kazasında mucize kurtuluş

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotunun ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Nuri Turan

Konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyen ve uçağın pistten çıktığı andan bugüne kadar geçen 3 günde yapılan çalışmaları değerlendiren Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, pistten çıkan uçağın bir bütün olarak 2 vinç yardımı ile Perşembe günü bulunduğu yerden çıkartılarak havalimanında güvenli bir noktaya çekileceğini söyledi.Hatipoğlu, Trabzon Havalimanı’nda 13 Ocak günü saat 23.26’da gerçekleşen kazanın akabinde 90 saniye içerisinde havalimanı acil müdahale ekibinin kazaya müdahala ettiğine dikkat çekerek “Olay yerinde itfaiye hizmeti olarak uçakta ortaya çıkan risklere karşı söndürme ve benzeri faaliyetler başladı. Yine aynı anda ortaklaşa aynı ekibimiz ile birlikte uçağın tahliyesini de yapmaya başladılar. Öncelikle büyük bir özveri içerisinde bu faaliyetler gerçekleştirildi. 24 dakikada gibi bir süre içerisinde uçağın tahliyesi gerçekleşti” dedi.Uçağın bulunduğu yerden çıkartılması ile ilgili detaylı çalışmaların yapıldığını belirten Hatipoğlu “Ancak gerek uçağın bulunduğu yer gerekse hava şartlarının değişikliğinden dolayı bir çalışma ve planlama yapılması gerekti. Uçak gövdesinin daha uygun bir alana alınması için bir planlama yaptık. Bununla ilgili olarak 18.01.2018 ile 19.01.2018 ‘ye kadar uçağın bir bütün halinde havalimanımızda uygun bir alana naklini gerçekleştireceğiz.Bununla ilgili teknik çalışmaları ilgili firmalar yaptılar. Biz de havalimanı mülki idare amiri olarak burada sorumluluğu olan devlet hava meydanları işletmemiz ve diğer birimlerle gerekli eş güdümü ve koordinasyonu sağlamaya çalıştık. Şu anda hemen hemen pek çok hazırlığı yapıyoruz. Vinçler gelecek. Bu vinçlerin yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yarın öğleden sonra hazırlıkları bitmiş olacak. Çünkü iki ayrı vinç bir 500 tonluk, bir de 300 tonluk vinç havalimanımızda uçağın mevcut hali ile çıkarılmasını gerçekleştirecekler. Perşembe günü bu operasyonu planladık. Hava şartları bu şekilde bir çalışmanın uygun olacağını gösterdi. Daha sonra hava şartlarının denizde bozulacağını gösteriyor. Tüm bunların ışığında biz havalimanımızda her türlü çalışmayı kurumlar arasında iş birliğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.“Allah ülkemizi bu tür kazalardan korusun” diyen Hatipoğlu, uçağın kaydığı iddiaları ile ilgili olarak “Teknik olarak çamura oturduğu için kısa vadede bir kayma beklenmiyor. Zaten bir sabitleme çalışması yapıldı. Kaymayı engelleyici bir şekilde. O da Perşembe günü vinçle alınacağı için ortadan kaldırılacak. Çelik hatlarla şu an uçağa bağlı” ifadelerini kullandı.Numanoğlu, nakil sırasında havalimanının 24 saat süreyle uçuşa kapatılacağını kaydederek “Perşembe 04’den Cuma 04’e kadar uçuşları gerçekleştiremeyeceğiz. Bu uçağın nakledilmesi süreci bir planmaya tabii. Bu husus Ulaştırma Bakanlığımızın ve ilgililerin izni dahilinde bu operasyon gerçekleştirilecek. Bagajlar ve yakıt uçak tamamen sabitlenip bir yere çekildikten sonra aynı gün içerisinde güvenli şekilde bagajların tek tek tespitli bir şekilde ilgili kişilere teslimi sağlanacak. Firma çalışanları bunun hazırlığını yapıyorlar. Sigorta firmasından yetkililer incelemeleri yaptılar. Detaylı çalışmayı uçak park yerine çekildikten sonra yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımızın Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu var. O kurulun uzmanları havalimanında incelemeleri yaptılar. Kara kutuları merkezlerine gönderdiler. Artık o süreç içinde kazanın nedeni ortaya çıkacaktır” açıklamasında bulundu.(Ozan Köse/İHA)