Trabzon, Şehit Eren Bülbül için koşacak



MARATONA YOĞUN İLGİ



BAŞKAN HERKESİ DAVET ETTİ

Türkiye o mesajı konuşuyor: İyi ki varsın Eren Bülbül!

Türkiye kahraman şehit Eren Bülbül'e ağlıyor

Haber Merkezi

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında organize edilecek ve Şehit Eren Bülbül anısına ‘Eren İçin Koşuyoruz’ sloganıyla düzenlenecek olan 38’inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 3’üncü 10 kilometre Koşusu ve 23’üncü Halk Koşusu yarın gerçekleştirilecek.Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Trabzonlu ünlülerin gönüllü olarak rol aldığı tanıtım filmleri ile ülke genelinde duyurulan organizasyon için yapılan çalışmalarda sona gelindi.Koşulara katılım için yapılan başvurular da önceki yıllara oranla artığı öğrenildi. Pazar günü yapılacak olan organizasyon öncesinde başvuru sayısının ise 600’ü aştığı belirtildi.Lisanslı sporcuların katılım gösterebildiği yarı maratona dünyanın birçok ülkesinden de katılım gerçekleşecek. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Uluslararası Yol Yarışları Birliği'ne üye olduğundan Atletizm Federasyonu'nun uluslararası takviminde yayınlanması nedeniyle tüm dünyada atletler tarafından takip edilebiliyor.12 ile 90 yaş arasındaki isteyen herkesin katılım gösterebildiği halk koşusuna katılmak isteyenler için kayıtlar yarış öncesinde gerçekleştirilecek.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede tüm Trabzon’u Şehit Eren Bülbül için koşmaya davet etti.Gümrükçüoğlu, “Pazar günü Eren’imiz için, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için, Afrin’e huzur getirmek için sınırlarımızın ötesinde canlarını ve kanlarını ortaya koyan aslanlarımız için koşacağız. Tüm halkımızı bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyorum” dedi.Yarın gerçekleştirilecek olan spor organizasyonları nedeniyle Reşadiye Kavşağı ile Beşirli Mahallesi arasındaki iç yol 08.00-12.00 saatleri arasında da araç trafiğine kapalı olacağı duyuruldu.DHA