Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından Trabzon'da son 15 yılda inşa edilen yol, tünel ve köprü yatırımlarına 9,2 milyar lira harcandı.





AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 2002 yılı sonunda toplam 73 kilometre olan kentin bölünmüş yol ağı, 2003-2018 yılları arasında yüzde 184 artışla 207 kilometreye ulaştı. Kentte 972 kilometre uzunluğundaki yol ağının yüzde 21'lik kısmı bölünmüş yollardan oluşuyor.





Yol standartlarının yükseltilmesi amacıyla son 15 yılda 96 kilometre tek yol iyileştirmesi yapıldı ve 313 kilometre yol bitümlü sıcak karışımla kaplandı.

Kentte 3 tek tüp, 1 çift tüp tünel olmak üzere toplam 8 bin 511 metre uzunluğunda 4 tünel inşa edildi. Toplam 5 bin 680 metre uzunluğunda 82 köprü yapılarak, bin 430 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 30 bin 680 metrekare yolda trafik düşey işaretleme, 2 milyon 795 bin 319 metrekarede trafik yatay işaretleme yapıldı. 586 kilometrede trafik oto korkuluk takıldı ve 57 kaza kara noktasında iyileştirme sağlandı.

Trabzon'un ilçelerinde sahil tahkimatı, çekek yerleri, balıkçı ve motor barınakları, tersane inşaatı, barınma yerleri ve benzeri projelerin yapım, bakım ve onarımları gerçekleştirildi.

Trabzon Havalimanı'nda artan iç hatlar yolcu trafiğine cevap verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli 14 bin 35 metrekare alana sahip iç hat terminal binasının yapımı tamamlandı ayrıca 288 araç kapasiteli otoparkta hizmete alındı.

YENİ ZİGANA TÜNELİ

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta Yeni Zigana Tüneli inşa ediliyor.

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, Yeni Zigana Tüneli Projesi kapsamında inşası devam eden dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüp tünelinin uzunluğu 14,5 kilometre olacak.

Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan tünelde çalışmalar aralıksız sürüyor. Trabzon ve Gümüşhane tarafından karşılıklı her iki tüpte delme işlemi yaklaşık yüzde 40 seviyesine ulaştı.

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında katedilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada katedileceği tahmin ediliyor.

Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.