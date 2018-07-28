Trabzon Arsin'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bölgede küçük çaplı heyelan meydana geldi.

Yamaçtaki ağaç, toprak kayması sonucu yol kenarında park halinde olan Ömer Karaman’a ait cipin üstüne devrildi.

İçinde kimse bulunmayan araç hasar gördü. Ağaç kaldırıldıktan sonra cip de çekici ile götürüldü.

Emre KOLTUK/ARSİN (Trabzon), (DHA)