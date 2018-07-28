Trabzon'da ağaç otomobilin üstüne devrildi

Trabzon Arsin'de meydana gelen küçük çaplı heyelanda, bir ağaç park halindeki cipin üzerine devrildi. İçinde kimse bulunmayan araç hasar gördü

28 Temmuz 2018, Cumartesi 12:45
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Trabzon Arsin'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bölgede küçük çaplı heyelan meydana geldi.

Yamaçtaki ağaç, toprak kayması sonucu yol kenarında park halinde olan Ömer Karaman’a ait cipin üstüne devrildi.

İçinde kimse bulunmayan araç hasar gördü. Ağaç kaldırıldıktan sonra cip de çekici ile götürüldü.

Emre KOLTUK/ARSİN (Trabzon), (DHA)

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