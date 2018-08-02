Sümela Manastırı’nın 3 yıldır ziyarete kapalı olmasından dolayı Trabzon’daki turizm şirketleri ilk tercih yerlerine Atatürk Köşkü Müzesi’ni koydu. Müzeyi yerli ziyaretçilerin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, İran gibi ülkelerden gelenler geziyor.

Müzeyi gezen Avrupalı turist oranının ise yüzde 2'lerde olduğu belirtilirken bu oranın önceki yıllara göre az olduğu belirtildi.

İHA



