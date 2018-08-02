Trabzon'da Atatürk Köşkü'ne yoğun ilgi
Trabzon Atatürk Köşkü Müzesi bu sezon temmuz ayında son 10 yılın en yoğun ziyaretçi dönemini yaşadı. Ziyaretçilerin yüzde 80’lik kısmı Körfez ülkelerinden gelen turistler oluştururken müzeyi hafta içi 2 binin üzerinde hafta sonu ise 3 binin üzerinde kişi ziyaret ediyor
Sümela Manastırı’nın 3 yıldır ziyarete kapalı olmasından dolayı Trabzon’daki turizm şirketleri ilk tercih yerlerine Atatürk Köşkü Müzesi’ni koydu. Müzeyi yerli ziyaretçilerin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, İran gibi ülkelerden gelenler geziyor.
Müzeyi gezen Avrupalı turist oranının ise yüzde 2'lerde olduğu belirtilirken bu oranın önceki yıllara göre az olduğu belirtildi.
İHA