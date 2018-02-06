Trabzonspor, 2018 yılında galibiyete hasret

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

YEREL GAZETELERDEN 'FIRSAT KAÇTI' YORUMU

Erdinç Şahin

Zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasındaile golsüz berabere kalankaçan önemli fırsatın üzüntüsü yaşanırken, Bordo-Mavililer, 2018 yılında lig ve kupada oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.Bordo-mavililer 2018 yılındaki ilk maçında'ta sahasındaile 1-1 berabere kalırken, sonraki 3 lig maçında sırasıyla Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Göztepe ile golsüz berabere kaldı.Bordo-mavililer ligdeki galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı. Ligin 12'nci haftasındaki 4-3'lük Osmanlıspor galibiyeti ile birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 17'nci haftadaki 1-1'lik Kardemir Karabükspor beraberliği ile de duraklama dönemine girdi. Bordo-mavililer ligde oynadığı son 4 maçından da 1 puanla ayrılarak, zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflediği sezonda önemli fırsatları değerlendiremedi ve yarışın uzağında kaldı.Yerel gazeteler, 20'nci hafta mücadelesinde rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında Göztepe ile berabere kalan Trabzonspor'un önemli bir fırsatı daha değerlendiremediğine dikkat çekti. Ayrıca yönetime de kongre çağrısı yapıldı.Günebakış Gazetesi,ifadelerine yer verdi.Karadeniz Gazetesi,yorumunu yaptı.Taka Gazetesi,başlıklarını kullandı.Kuzey Ekspres Gazetesi,ifadelerini kullandı.Sonnokta Gazetesi,başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.