Trabzonspor 37 yıl sonra yine aynı kabusu yaşıyor

YİNE GALİBİYETLE SONLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

ÜST ÜSTE EN FAZLA BERABERLİK 1979-80 SEZONUNDA

Erdinç Şahin

’de bu sezon üst üste aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor.’ın gelişiyle önemli bir çıkışa imza atan, son haftalarda aldığı beraberliklerle duraklama dönemine girerek zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşadı.Bu sezon 9 beraberliğe imza atantemsilcisi, söz konusu müsabakalarda 18 puan kaybederken sadece 9 puan topladı. Geride kalan 5 haftada adeta beraberliklere abone olan Çalımbay’ın takımı, son iki haftada ise rakip fileleri havalandıramadı.2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, sırasıyla Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında ise 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.Bordo-mavili takım, 37 yıl önce yaşadığı benzer tabloyu, ligin 22. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında bozmak istiyor.Trabzonspor, 1981-82 sezonunda yaşadığı beraberlik kabusunun bir benzerini de bu sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 10. haftada başlayıp sırasıyla Göztepe ve Boluspor ile 1-1, Eskişehirspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Adanaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste aldığı 5 beraberliğe son vermişti.Trabzonspor, tarihinin en fazla beraberliğini ise 1979-80 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda 11 beraberlik alarak sezonu tamamlamıştı. Aynı sezonda ise üst üste 7 beraberlikle sahadan ayrılan Karadeniz temsilcisi, tarihinin en fazla üst üste beraberliğini aldı. Bordo-mavililer, 7. haftada sırasıyla Fenerbahçe maçında 1-1, Adanaspor ve Göztepe karşılaşmalarında 0-0, Adana Demirspor müsabakasında 1-1, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Zonguldakspor mücadelelerinde de 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor, ligde iki beraberlik alması halinde söz konusu sezondaki kabusu tekrar yaşamış olacak.