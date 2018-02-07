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Trabzonspor, 6 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 

Trabzonspor, 6 eksikle çalıştı
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Esteban ve Mustafa'nın yanı sıra hafif sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Durica, Kamil Ahmet ve Abdülkadir katılmadı.

Antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık koşusu ve çok pas çalışması gerçekleştirilirken, son bölümde ise dar alanda maç oynandı.
 

ANTRENMANA ZİYARET


Bu arada antrenman öncesinde Gaziantep'ten gelen misafirler Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolcu ve teknik heyete tatlı ikramında bulundular.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.


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