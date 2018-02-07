Trabzonspor, 6 eksikle çalıştı

ANTRENMANA ZİYARET

Erdinç Şahin

'nde teknik direktöryönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden'nın yanı sıra hafif sakatlıkları nedeniyle salonda çalışankatılmadı.Antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık koşusu ve çok pas çalışması gerçekleştirilirken, son bölümde ise dar alanda maç oynandı.Bu arada antrenman öncesinde Gaziantep'ten gelen misafirler Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolcu ve teknik heyete tatlı ikramında bulundular.Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.