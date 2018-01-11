Trabzonspor’a Burak Yılmaz müjdesi

HÜSEYİN BEĞENİLDİ

ANTALYA KAMPINDA SONA DOĞRU

Erdinç Şahin

kampının 3’üncü günündeki antrenmanda çift kale maç sırasında sağ dizinden sakatlanan ve dizinde yırtık tespit edilenbireysel çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanacakmaçına kadar hazır hale gelebileceği bildirilirken,da bu karşılaşmada sahada yer almak istediği belirtildi.'un ligde oynadğı 17 maçın 14’ünde forma giyen, attığı 14 golle takımının ve ligin golcü isimlerinden olmayı başardı.kadrosuna dahil edilen vekamp kadrosunda da kendisine yer bulan genç oyuncuperformansı, teknik heyet tarafından beğenildi. Teknik direktörgenç stoper oyuncusunu takımda tutmayı planladığı kaydedildi.4 Ocak’ta Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da bir haftalık çalışmanın ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Yarın saat 10.00’da yapacağı antrenmanla yeniden çalışmalarına başlayacak olan bordo-mavililer, 14 Ocak’ta yapacağı son antrenmanın ardından Antalya kampını noktalayıp, Trabzon’a dönecek. Trabzonspor, 15 Ocak’ta kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.