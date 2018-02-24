Trabzonspor - Alanyaspor (Maç özeti)



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada

68. dakikada

77. dakikada

Haber Merkezi

Süper Lig'de 6 maçtır sahadan galip ayrılamayan Trabzonspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz ve Abdülkadir'in golleriyle sahadan 2 - 1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Fırtına bu sonuçla Süper Lig'deki puanını 36'ya çıkardı. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.Uğur Demirok’un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-013. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.16. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında Douglas'ın kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir'in pasında Kucka'nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.65. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde N’Doye kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top kalecide kaldı.ceza sahası sol çaprazından Yusuf’un ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topa Burak Yılmaz vurdu. Kaleciden önce N’Doye kafayla yeniden Burak Yılmaz’a indirdi. Bu oyuncu topu ağlara yolladı. 1-171. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında defanstan dönen topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre’nin sert şutunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti.75. dakikada Pereira’nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada ceza yayının hemen gerisinden N’Doye’un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.sol kanattan N’Doye’un pasında topla buluşan Abdülkadir’in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-282. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda kaleci Onur topu güçlükle kontrol etti.