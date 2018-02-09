Trabzonspor, Ankara’ya gitti

Erdinç Şahin

bugün saat 10.00'da teknik direktöryönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.15'te özel uçak ile Ankara'ya hareket etti.Takımın havalimanına gelişi sırasında Mehmet Yavuz isimli genç bir taraftar,gibi isimler için yaptığı kara kalem çalışmalarını futbolculara göstererek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Futbolcular da kendilerine oldukça benzeyen resimlere ilgi gösterirken, genç taraftara teşekkür ettiler.kafilesinde sakatlıkları bulunankart cezalısı'nın yanı sıra izinli olan vebugün dönenyer almadı.