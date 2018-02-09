Trabzonspor, Ankara’ya gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde
bugün saat 10.00'da teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.15'te özel uçak ile Ankara'ya hareket etti.
Takımın havalimanına gelişi sırasında Mehmet Yavuz isimli genç bir taraftar, Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Onur
gibi isimler için yaptığı kara kalem çalışmalarını futbolculara göstererek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Futbolcular da kendilerine oldukça benzeyen resimlere ilgi gösterirken, genç taraftara teşekkür ettiler.
Trabzonspor'un Ankara
kafilesinde sakatlıkları bulunan Burak, Esteban ve Mustafa Akbaş,
kart cezalısı Yusuf Yazıcı
'nın yanı sıra izinli olan ve Trabzon'a
bugün dönen Onazi
yer almadı.
Erdinç Şahin